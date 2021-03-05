Элизабет Диллер считает, что люди, занимающиеся сексом в парке Зариди, являются «признаком успеха».

Архитектор Элизабет Диллер раскрыла «скрытый» метод, который Диллер Скофидио + Ренфрю использует для создания общественных пространств, показывая, как ее обвинили в развращении российской молодежи после массового секса на открытом воздухе в парке «Заряды» в Москве.

В выступлении на TEDИ Соучредитель Studio New York рассказал, как студии удалось создать в центре Москвы открытое пространство, обрадовавшее власти и позволившее москвичам действовать свободно.

Она сказала: «Воздействие освобожденного сада на репрессированное молодое поколение было зафиксировано камерами наблюдения». На TEDWomen Talk, Который был зарегистрирован в ноябре прошлого года, но был загружен в Интернет в прошлом месяце.

«Правительственные чиновники обвинили американское влияние в развращении российской молодежи. Но для нас это был большой признак успеха».

В своем выступлении Диллер объяснил «тонкие, тонкие» методы работы студии с пространством, которые служат обществу, а не коммерческим или политическим интересам.

«Общественное пространство должно быть таким же свободным и обильным, как воздух, которым мы дышим», – сказал Диллер в начале выступления под названием «Скрытое переосмысление городского общественного пространства».

«Архитекторы должны защищать общественное пространство», – сказала она.

Диллер сделала комментарии в рамках своего выступления на TEDWomen.

Помимо описания работы студии над High Line в Нью-Йорке, где компания создала линейный газон с помощью стоматологического давления от разработчиков, Диллер рассказала о своем подходе к Парк Зарядье В центре Москвы.

«Мы столкнулись с этической дилеммой», – сказал Диллер, говоря о московском проекте. Было ли возможно создать демократическое общественное пространство в условиях деспотического режима?

Парк «Зарядье» площадью 35 акров был построен в 2017 году и является первым новым общественным пространством Москвы за 60 лет. Место, выходящее с одной стороны на Москву-реку, а с другой – на Кремль и собор Василия Блаженного, когда-то занимало огромную гостиницу «Россия».

Отель был снесен в 2006 году, чтобы освободить место для проекта «Зарядье» – городского квартала, спроектированного Foster + Partners.

Однако, когда в 2012 году к власти вернулся президент России Владимир Путин, он поручил мэру Москвы Сергею Собянину превратить это место в общественный парк.

Диллер Скофидио + Ренфрю Он был настроен разработать его в следующем году.

По словам Лиз Диллер, архитекторы могут помочь управлять улучшениями, вызванными такими проектами, как High Line.

С самого начала проект был политически чувствительным. «Учитывая слабость, которую общественные места представляют для оппозиции, правительства пытаются контролировать ее», – сказал Диллер.

«Мы были разочарованы архитектурным обзором, который мы получили от больших открытых пространств, предположительно из-за беспокойства по поводу общественных собраний и социальных волнений. Нашим ответом было создание лужаек и открытых площадей, которые могут быть открытыми».

В отличие от большинства парков Москвы, дизайн побуждал людей отходить от дорожек и заходить на возделанные территории. «Это было наше скрытое движение», – сказала она.

«Вместо ухоженных садов и ограниченных запасов формальных плантаций, таких как розовые кусты, мы ввели принцип, который мы назвали диким урбанизмом, состоящий из растений, выращиваемых по всей России, чтобы вызвать национальную гордость».

В парке «Зарядье» есть концертный зал, высокий переулок и ландшафтные сады, созданные для воссоздания разнообразных русских ландшафтов, таких как тундра и степь, которые покрывают большую подземную автостоянку.

Парк имел огромный успех: в первый месяц, когда он открылся в сентябре 2017 года, его посетило 1 миллион человек. «Поэтому неудивительно, что Путин политизировал Заради как свой сад для людей», – сказал Диллер.

Однако холмистая местность и скрытые углы сделали его очень популярным среди пар. Кто был задержан на видеонаблюдении. Это разозлило власти, но Диллера обрадовало.

Диллер пришел к выводу, что мы верим, что системы приходят и уходят – некоторые работают медленнее, чем другие, – но общественные места продолжают существовать. «Они могут работать тихо и даже подрывно, чтобы расширить возможности общественности».

Она использовала свою речь, чтобы заявить о том, как архитекторы подходят к проектированию общественных пространств.

«В наших городах, основанных на недвижимости, где открытые пространства все чаще разделяются, продаются и продаются как товар, архитекторы должны защищать общественные пространства, выступать за их большее количество и возвращать пространство, которое было потрачено впустую из-за пренебрежения или отсутствия видения, ” она сказала.

«В нашей практике это иногда означает публичные споры с клиентом о выделении общественного пространства или изобретение тонких и тонких способов намекнуть на это пространство для публики в проектах частного строительства».

«В обоих случаях всем демократиям нужны герои, – сказала она. – Наша роль как городских распорядителей заключается в создании общественного пространства и демократизации наших городов, которые были постепенно приватизированы».

Диллер Скофидио + Ренфрю Он был основан Диллером и Рикардо Скофидио в 1981 году. Диллер, который в 2018 году был назван журналом Time одним из самых влиятельных архитекторов в мире, высказывался по таким темам, как женщины в архитектуре и супер-небоскребы.

Фотография Юана Бана.