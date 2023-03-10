Элиф Батуман переосмысливает русскую литературу

На этой неделе Лейла беседует с писательницей Элиф Батуман о переосмыслении русской литературы в свете войны России на Украине. С тех пор, как в феврале 2022 года началось массовое вторжение, культурные учреждения ломали голову над тем, что делать с российскими художниками и произведениями искусства. Нужно ли их запрещать, если мы хотим поддержать Украину? Элиф рассказывает нам о литературном измерении дебатов. А она говорит давай, читай русскую классику. Но узнайте об истории и культуре того времени, пока вы это делаете. Далее появляется музыкальный критик FT Арва Хайдар, чтобы рассказать Лейле о последних тенденциях в музыке: от возрождения поп-панка до потери суперзвезды.

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Ссылки и отсылки из эпизода:

— Статья Элиф Батуман о чтении русской литературы в тени войны на Украине: https://www.newyorker.com/magazine/2023/01/30/rereading-russian-classics-in-the-shadow-of-the-ukraine-war

— Тысяча тысяч романов-бестселлеров «Идиот» и «Или/Или». Вот наш первый разговор с ней о том или/или: https://www.ft.com/content/703dcdbf-cf67-4c40-bd46-a97903a8d6c3

Мари-Элиз Саро о злоупотреблении Путиным историей: https://on.ft.com/3kVkfmd

Статья, предложенная Элиф украинской писательнице Оксане Забузько на ту же тему: https://www.the-tls.co.uk/articles/russian-literature-bucha-massacre-essay-oksana-zabuzhko

— Вы можете найти обзоры FT Music Арвы Хайдер здесь: https://www.ft.com/stream/d52c64d7-bc56-3cae-bfb9-65bb15f69b9d

— Арва находится в Твиттере по адресу @твит

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Оригинальная музыка от Metaphor Music. Сведение и звуковой дизайн Брайан Тернер и Сэм Джовинко. Дополнительная музыка на этой неделе: Geffen-Interscope Records; Warner Music Group, Saddle Creek Records. Музыкальное развлечение Сони; Ремус Развлечения