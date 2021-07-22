Элой из Horizon Zero Dawn приходит в Genshin Impact

Алоэ из Горизонт нулевой рассвет Подходит к Эффект Джиншин. MiHoYo и Guerrilla Games объявили в четверг, что Machine Hunter присоединится к игре в качестве бесплатного персонажа.

Элой – главный герой Горизонт нулевой рассвет И продолжениеИ Запретный горизонт на запад. в Горизонт нулевой рассветОна ищет ответы у потерянной цивилизации, чтобы спасти свой постапокалиптический мир. Теперь она воспользуется своими талантами, чтобы Джиншин и земля Тиват.

«Спаситель из другого мира» будет бесплатным Эффект Джиншин два игрока с эксклюзивным ранним доступом для игроков на PlayStation. Сотрудничество между двумя играми будет разблокировано в рамках обновлений версии 2.1 и 2.2. MiHoYo не объявила дату выхода Элой, но сказала, что ее появление будет ограниченным по времени шоу.

в Эффект ДжиншинКак и положено предыдущим турнирам Элой, она будет пятизвездочным персонажем, самым сильным в игре. На PlayStation 4 и PlayStation 5 он также будет иметь особую дугу. Разработчик miHoYo поделился этими подробностями о том, как получить его в пресс-релизе:

В версии 2.1 игроки, достигшие 20-го ранга приключений или выше, могут получать Элой по внутриигровой почте после входа в игру на PS5 или PS4. Между тем, другие игроки могут получать Элой по внутриигровой почте после входа в игру на любой платформе, доступной в версии 2.2. Бесплатный четырехзвездочный лук, который дает Элой особый импульс, также можно получить на PlayStation® исключительно в версиях v2.1 и v2.2 для игроков, достигших 20-го ранга приключений или выше.

Анонс происходит после выпуска Эффект Джиншин давно пора 2.0 Обновление Инадзумы, который добавил новый регион и привнесет в игру новых персонажей.

Элой побывала в более чем одном мире. В апреле она присоединилась Это электронная игра как игровой персонаж. Подробнее об этом Эффект Джиншин Согласно пресс-релизу miHoYo, кроссовер будет представлен позже.