ЭЛТ-визуализатор звука, когда светодиоды не работают

Это было частой особенностью потребительских аудиоустройств с тех пор, как первые волшебные глазные трубки были оживлены, чтобы получить своего рода визуализацию воспроизводимого звука. Однако совсем недавно это означало светодиодную матрицу или OLED-дисплей. [Thomas] Лучше, чем это было с ЭЛТ-телевизором Преобразован для выполнения элементарного осциллографа.

Последним поколением общедоступных монохромных телевизоров были небольшие модели с 5 ЭЛТ, сделанные в Китае. Они никогда не получали цифровых тюнеров, поэтому цифровое телевидение стало стандартом и теперь бесполезно для большинства людей. Поэтому их часто можно найти за копейки на барахолке.

[Thomas]Взлом включает в себя удаление такого телевизора и сохранение его схемы, но отделение оператора линии от отклоняющего хомута. Обычно при этом на экране остается вертикальная полоса, поскольку она будет передаваться только драйвером кадра с частотой 50 Гц для PAL или 60 Гц для NTSC. Подключив усилитель к динамику с коромыслом отклонения линии, он получает некачественный осциллограф. Его использование в качестве инструмента было бы ограниченным, но немногие другие имели такой великолепный воображаемый звук. Это просмотр экрана в портретной ориентации, у нас возникает соблазн повернуть руль, чтобы получить альбомную ориентацию.

Как всегда следует отметить, что ЭЛТ-телевизоры имеют высокое напряжение, поэтому мы предлагаем прочитать о том, как относиться к ним с уважением.