Эль Фаннинг говорит, что роль Кэтрин в «Великой» помогла ей вырасти в своем «голосе»

Эль Фаннинг руководит королевской семьей. 24-летний актер играет роль российской императрицы Екатерины Великой в ​​мрачной комедии Hulu. отлично. Она говорит, что игра этого персонажа удивительным образом повлияла на ее жизнь за кадром.

Эль Фаннинг играет легендарную русскую императрицу в фильме «Великая».

Эль Фаннинг в роли Кэтрин во втором сезоне сериала «Великий» | Гарет Гаттрелл / Hulu

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в отлично, Фэннинг играет немецкую принцессу, вышедшую замуж за Петра (Николас Холт), царя России. Выброшенная в незнакомый — и, по ее мнению, нецивилизованный — мир, Екатерина должна научиться приспосабливаться к методам русского двора, одновременно пытаясь проводить современные реформы, такие как обучение женщин чтению.

Во втором сезоне шоу, премьера которого состоялась в ноябре 2021 года, Кэтрин берет верх над своим несчастным, тусклым мужем. Но она обнаружила, что быть правительницей всей России сложнее, чем она ожидала. Она также становится матерью, что существенно меняет ее отношения с Питером.

Актер говорит, что игра Кэтрин помогла ей стать более уверенной в себе

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Недавно Фаннинг говорил с Ограничение Около отлично и полый Девушка из ПлейнвилляИ Она играет проблемную девушку-подростка, которая убеждает своего парня покончить жизнь самоубийством. Она является продюсером обоих шоу и сказала, что роль Кэтрин помогла ей, поскольку ее карьера расширилась и теперь включает в себя больше, чем актерскую игру.

«Это определенно вросло в мой голос», — сказала она. «Как ни странно, отлично И роль Кэтрин помогла мне в этом, потому что она молодая женщина, и часто на нее не смотрят с большим уважением».

Плохо Далее звезда сказала, что ей пришлось напомнить себе, что, хотя она была молода, она играла с двухлетнего возраста. «Итак, во многих отношениях, я думаю, людям нравится думать: «Ну, ты молод, ты не знаешь. Это как: «Ну, знаешь что, может быть, я сделаю это в этот раз?» «Просто учусь говорить и укрепляю уверенность, мне это нравится», — сказала она.

Фэннинг предложил основную идею сцены во втором сезоне сериала «Великий».

Для Фаннинг обретение голоса означало, что она могла внести свой вклад в работу над сериалом. Она упомянула сцену в отличноСезон 2 — это когда беременная Кэтрин теряет ее на вечеринке.

«[W]Мне нужно было что-то, чтобы показать, что Кэтрин пытается хорошо провести время, и в чем ее уловка на пьяной вечеринке… У меня была идея: «А что, если я сделаю мост, потому что я могу делать прогибы назад и подавать макаронс на мой желудок как стол?» И Тони [McNamara, The Great‘s screenwriter]Типа: «Вау», — сказала она, — «Итак, ты в тот момент такой: «Что я делаю, это мое дело?» Но она правильно обслуживала шоу».

«Вы мне очень помогли, — сказал Фаннинг. «Это такая важная роль в моей жизни и карьере, она такая особенная».

отлично Главы 1 и 2 транслируются на Hulu. Сериал продлен на 3 сезон.

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