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Эль Фаннинг говорит, что роль Кэтрин в «Великой» помогла ей вырасти в своем «голосе»

17 июня, 2022
Apollinariya Soloveva

Эль Фаннинг руководит королевской семьей. 24-летний актер играет роль российской императрицы Екатерины Великой в ​​мрачной комедии Hulu. отлично. Она говорит, что игра этого персонажа удивительным образом повлияла на ее жизнь за кадром.

Эль Фаннинг играет легендарную русскую императрицу в фильме «Великая».

Эль Фаннинг в роли Кэтрин во втором сезоне сериала «Великий» | Гарет Гаттрелл / Hulu

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