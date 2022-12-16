Эмблема огня привлекает внимание союзников к действиям союзников на Сомниэле, из-за чего Гаррег Мах выглядит старым.

Помолвка с огненной эмблемой Не за горами, он должен выйти 20 января. А в четверг трейлер представил новую тусовку, где вы и ваши союзники будете болтаться между битвами: Сомниэль, зеленую плавучую крепость. В трейлере главный герой — с натяжкой Огромная грива волос Colgate — красно-синяя задница — Он проходит через пышную планировку Сомниэля и может похвастаться развлекательными мероприятиями. Как и в предыдущих частях Fire Emblem, эта обещает веселые махинации, такие как полет на Виверне, покупка милой одежды, предсказание судьбы и, конечно же, классические сближающие занятия, такие как совместное питание и рыбалка.

В Сомниеле полно мест, где можно подготовиться к сражениям. На игровой арене вы можете купить доспехи и другие вещи. Здесь есть комната для колец, где вы можете хранить собранные кольца и создавать новые — новый элемент игрового процесса, который позволяет игрокам повышать характеристики. Вы также можете сражаться на арене, чтобы получить опыт, и провести серию сражений в Башне Испытаний.

Самое главное, что в Сомниэле вы можете заняться множеством дел со своими союзниками, например, пообедать (а может быть, и несколько раз) в кафе-террасе, чтобы повысить характеристики своих союзников. Вы также можете вместе заниматься спортом, гадать, кататься на виверне по небу с курсом и (конечно) охотиться. Есть экзотическая ферма, где вы можете позаботиться о животных, которых вы нашли в своих приключениях — в трейлере показано, как кошка тусуется с ослом, собакой и верблюдом. Также есть очень милое существо по имени Сомми, которое «живет здесь с незапамятных времен» и принесет удачу тем, кто его любит.

Трейлер также продемонстрировал модные возможности кастомизации — вы можете покупать одежду и аксессуары разных оттенков для себя и своих союзников. Вы также можете сделать перерыв, вздремнув в своей огромной сырой спальне; Но твой милый союзник может разбудить тебя, вроде как Пересечение животных: новые горизонты В вашем доме появляется сельский житель.

эмблема огня Поклонники знают, сколько времени в сериале проходит между битвами, общением с союзниками и глупыми действиями. в Эмблема огня: три дома Игроки бродили по священным залам монастыря Гаррег Мах, тратя очки активности, готовя рыбные шашлычки и съедая около 17 блюд в день вместе со студентами — и все это для того, чтобы сблизиться друг с другом перед тем, как ринуться в бой. Вы можете драться на мечах с Феликсом на тренировочной площадке, взять Доротею (и ее дурацкую шляпку) на репетицию хора или попытаться разбудить Линдхарта.

до того как Воины Эмблемы Огнякоторая недавно приобрела франшизу, предоставляет игрокам возможность проводить свободное время со своими учениками, например, устраивать чаепития, кататься на аттракционах и смотреть фильмы.

я не могу дождаться встречи Помолвка с огненной эмблемойНовые союзники и наслаждайтесь их дурацкими путешествиями и действиями — даже если на поле боя все должно решиться.