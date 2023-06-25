Эмилия Кларк рассказала, что чуть не сбила Сэмюэля Л. Джексона на съемках «Тайного вторжения».

Обновлено: 23:35 по восточному поясному времени, 24 июня 2023 г.

Эмилия Кларк чуть не повернулась к Сэмюэлю Л. Джексону на съемках «Тайного вторжения».

Эмилия Кларк была в восторге от присоединения к кинематографической вселенной Marvel, но в пятницу чуть было не промахнулась с Сэмюэлем Л., ссылаясь на несчастный случай на съемках нового сериала MCU «Секретное вторжение». Кларк рассказала, как ей поручили водить «Ладу» — которая, как она объяснила, была «похожа на очень старую русскую машину» — для сцены в научно-фантастическом триллере, в котором она должна была въехать прямо в камеру, а затем остановить Джексона. , и сделать короткую остановку. Кларк объяснил, что трактор гнался за ним, и было давление, чтобы сделать выстрел, поэтому Кларк пошел на это. Актрисе удалось вовремя исправить свою ошибку, тем самым избежав некой катастрофы и столкновения с Джексоном — он же Ник Фьюри. Что касается того, как Джексон справился с этим моментом, Кларк сказал: «Он был очень благородным, красивым и добрым». Но, продолжил Кларк, «потом я немного поплакал, и кто-то другой отвез его вместо меня». «Тайное вторжение», в котором также снялись обладательница премии «Оскар» Коби Смолдерс, Бен Мендельсон и Оливия Колман, рассказывает о тайном проникновении инопланетной расы Скруллов, впервые представленной в «Капитане Марвел» 2019 года, на планету Земля.

Эмилия Кларк была взволнована присоединением к кинематографической вселенной Marvel, но надвигающийся инцидент с участием Сэмюэля Л. Джексона чуть не отбросил ее назад.

Звезда «Игры престолов» рассказала Yahoo Entertainment в видеоинтервью, опубликованном в прошлую пятницу, со ссылкой на досадный инцидент на съемочной площадке нового MCU «Секретное вторжение».

Кларк описала, как ей поручили водить «Ладу» — которая, как она объяснила, была «похожа на очень старую русскую машину» — для сцены в научно-фантастическом триллере, где она должна была подъехать прямо к камере, Джексону и короткая пауза.

Кларк объяснил, что трансмиссия и трансмиссия сбивали с толку, поскольку у Lada было что-то похожее на шесть ручек и 10 педалей, что-то вроде «трактора».

Однако производство затягивалось, и было давление, чтобы сделать кадр, поэтому Кларк пошла на это.

«Я нажала не на ту вещь, я нажала на педаль газа вместо тормоза», — сказала она.

Актрисе удалось вовремя исправить свою ошибку, тем самым избежав некой катастрофы и столкновения с Джексоном — он же Ник Фьюри.

Что касается того, как Джексон справился с этим моментом, Кларк сказал: «Он был очень джентльменским, милым и нежным».

Но, продолжил Кларк, «потом я немного поплакал, и кто-то другой отвез его вместо меня».

«Тайное вторжение» с Коби Смолдерс, Беном Мендельсоном и оскароносной Оливией Колман в главных ролях рассказывает о тайном проникновении инопланетной расы Скруллов, впервые представленной в фильме «Капитан Марвел» 2019 года, на планету Земля.