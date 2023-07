Эмиль Морель, креативный директор Beyond Good & Evil 2, скоропостижно скончался в возрасте 40 лет.

Эмиль Морель, дизайнер игр Ubisoft и креативный директор Beyond Good and Evil 2, скончался в возрасте 40 лет.

Первоначально реклама была замечена IGN на LinkedIn, где два Лица, работавшие с Морелем Передайте приветствие на сайте.

«Дорогой коллега из Ubisoft Montpellier более десяти лет назад, мы смеялись и плакали в хорошие и плохие времена и вместе выпустили так много отличных игр», — бывший коллега Мореля М. Габриэль Шрагер. написал в LinkedIn. «Эмиль так гордился Beyond Good and Evil 2, Space Monkeys и товарищами по команде. Его будет очень не хватать».

Эмиль очень гордился Beyond Good and Evil 2, своими Space Monkeys и товарищами по команде.

в соответствии с Страница Мореля в LinkedInначал работать в Ubisoft в июне 2009 года. Среди других проектов, в которых Моррелл участвовал во время работы в Ubisoft, — Rayman Legends, где он занимал должность Главный геймдизайнер игры. Моррелл уже был вовлечен в Beyond Good and Evil 2, изначально выступая в качестве Заместитель креативного директорапрежде чем занять пост креативного директора Beyond Good & Evil 2 после ухода Жана-Марка Жоффруа.

Ubisoft не сразу ответила на запрос IGN о комментариях.

Beyond Good and Evil 2 впервые была представлена ​​еще в 2017 году на E3, но с тех пор Ubisoft хранит молчание о разработке игры. В феврале 2022 года мы узнали, что игра все еще находится в стадии подготовки. А в августе того же года мы узнали, что Ubisoft наняла Сару Арельяно в качестве главного сценариста игры.

Изображение предоставлено: Грег Хермитант/LinkedIn

Тейлор — репортер IGN. Вы можете следить за ней в Твиттере @сотрудник