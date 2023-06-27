Эмиратский спутник взорвался в космосе российской ракетой

Спутник Эмиратов был запущен в космос российской ракетой «Союз» во вторник, что помогло проложить путь к сотрудничеству между ОАЭ и Организацией Объединенных Наций, созданной для расширения доступа к космическим путешествиям.

Спутник PHI-Demo CubeSat весом 20 кг стартовал с российского космодрома Восточный в 15:35 по времени ОАЭ на борту корабля-носителя «Союз-2».

Спутник использует технологии двух компаний, что позволяет им быстро получить доступ к космосу, а не тратить время и деньги на создание собственных спутников.

Это первая миссия в рамках инициативы Payload Hosting, платформы Управления ООН по вопросам космического пространства и Космического центра Мохаммеда бин Рашида, которая предоставляет возможности для начинающих компаний и стран.

«Наш взлет. Ракета «Союз-2″ с PHI-Demo стартовала с космодрома Восточный в России», — говорится в сообщении Космического центра Мохаммеда бин Рашида.

Британская компания SteamJet Space Systems — одна из компаний, чьи технологии работают на борту спутника PHI-Demo.

Это двигательная подсистема, которая использует воду для питания космического корабля, обеспечивая более экологичную и устойчивую энергию.

Американская компания OQ Technology имеет встроенную в спутник систему связи Интернета вещей.

Он хранит и ретранслирует данные, собранные с устройств IoT в удаленных районах, на предприятиях и в автономных транспортных средствах с использованием технологии 5G.

Эти небольшие спутники впервые проходят испытания в космосе, сказал Амер Аль-Сайег, старший директор по космической технике Космического центра Мохаммеда бин Рашида.

Он сказал: «Эти небольшие спутники играют важную роль во всем мире, предоставляя новые данные для мониторинга топографии Земли и обслуживая пользователей по всему миру».

Таким образом, мы поощряем компании и исследователей в университетах к разработке этих технологий.

«Мы стремимся поддерживать различные организации по всему миру, предоставляя им возможность запускать и тестировать инструменты, с которыми у них есть опыт работы в космосе».

Солнечные батареи на спутнике будут активированы, как только он выйдет на орбиту на высоте 550 километров, позже в день запуска.

На этот этап выделен пятидневный срок, в течение которого техническая группа Космического центра будет поддерживать ежедневную 10-минутную связь со спутником при его прохождении над Эмиратами.

Лаборатории Американского университета в Рас-эль-Хайме и Университета Халифа в Абу-Даби также будут поддерживать связь со спутником.

«После успешного завершения пяти дней команда приступит к операциям с полезной нагрузкой», — сказали в космическом центре.

«Операции с приводом будут осуществляться с наземных станций, расположенных в кампусе, а преподаватели университета будут руководить операцией».

Следующим спутником в рамках Инициативы по хостингу полезной нагрузки является PHI-1 CubeSat.

Бахрейн и Непал были выбраны для добавления своих технологий на спутник.

Национальное агентство космических наук Бахрейна разработает безопасную полезную нагрузку, которая поможет обеспечить связь между спутником и наземной станцией.

Непальская некоммерческая организация Antarikchya Pratisthan построит космическую миссию Danfe — технологию, которая будет изучать работу дронов в космосе.

Обновлено: 27 июня 2023 г., 12:13