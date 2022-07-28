Эмма Радокано объединилась с российским тренером, чтобы защитить свой титул US Open.

У Эммы Радукано пока скромный сезон 2022 года. После взлетов предыдущего сезона, когда она выиграла Открытый чемпионат США, в этом году британская звезда тенниса не смогла сотворить свое волшебство. Кроме того, ее лучшим результатом в этом сезоне было появление в четвертьфинале Гран-при по теннису Porsche. Кроме того, она не смогла продвинуться дальше второго раунда турниров Большого шлема в 2022 году.

У Радукану важная часть предстоящего сезона. Она собирается защитить 2000 рейтинговых очков после победы на Открытом чемпионате США в прошлом году. 19-летняя спортсменка внесла серьезные изменения в свой тренерский штаб в надежде показать хорошие результаты на Открытом чемпионате США.

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Эмма Радокано сотрудничает с Дмитрием Турсуновым

В преддверии сезона с твердым покрытием чемпионка US Open объявила, что россиянин Дмитрий Турсунов присоединится к ее тренерскому штабу. Последний ранее работал со второй ракеткой мира Аннет Контавейт. Однако Турсунов закончил свое обучение у Контавейта в июне.

Радукану был замечен на тренировке с Турсуновым и Рэем Сармьенто перед Citi Open.

Чемпионат WTA 250 стартует 1 августа в Вашингтоне, округ Колумбия. Помимо Радукану, за титул будут бороться Джессика Пегула, Симона Халеп и Виктория Азаренко. Фатех Сити.

11 сентября 2021 г .; Флашинг, Нью-Йорк, США; Эмма Радукано из Великобритании празднует победу после матча с канадкой Лейлой Фернандес (без фото) в финале женского одиночного разряда в 13-й день Открытого чемпионата США 2021 года в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг. Обязательный кредит: Роберт Дойч-USA TODAY Sports

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«Люди могут смотреть на меня как на сумасшедшую», — Эмма Радокано поддерживает себя, несмотря на негативную реакцию на изменения в тренировках.

На недавно завершившемся Уимблдонском чемпионате Радокано дошел до второго раунда, прежде чем проиграл Кэролайн Гарсия из Франции. Она была местной фавориткой турнира, но не смогла докопаться до большого разочарования местных болельщиков.

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Джон Макинрой о Радукану

Во время интервью легенда тенниса вынес свой вердикт британской суперзвезде. он Он сказалИ «Было тяжело наблюдать за ее борьбой, но я не знаю, нужно ли ей время. Ей нужна надлежащая стабильность и люди вокруг нее, и я не знаю, что там происходит».

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Эмма Радокано будет находиться под огромным давлением, чтобы защитить свой титул на Открытом чемпионате США. Если бы она досрочно выбыла из турнира, ее рейтинг WTA сильно пострадал бы.

Как вы думаете, как Радукану выступит на Открытом чемпионате США в следующем месяце? Дайте нам знать ваши мысли в комментариях ниже.