Эмма Радукано: Дмитрий Турсунов расстался с бывшим тренером Энди Мюррея по фитнесу, Джесс Грин присоединяется к ее команде | новости тенниса

Эмма Радокано обратилась к бывшему тренеру Энди Мюррея по фитнесу Джесу Грину, чтобы решить свои проблемы с травмами после прекращения сотрудничества с россиянином Дмитрием Турсуновым.

Британец № 1 провел многообещающую игру вместе с Турсуновым, выиграв восемь из 15 матчей, включая выход в полуфинал Korea Open в Сеуле в прошлом месяце.

Понятно, что она хотела бы продолжить с Турсуновым, но россиянка решила уйти, чтобы работать с другим игроком.

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Дмитрий Турсунов решил использовать другие возможности после расставания с британцем №1





Радокано, чья защита титула US Open закончилась поражением в первом раунде в августе, получила ряд травм в свой первый год в туре WTA.

Ее кампания на траве была испорчена из-за бокового напряжения, а в настоящее время она восстанавливается после травмы запястья.

Тем не менее, Радукану надеется быть в форме для Великобритании на финале Кубка Билли Джин Кинг в Глазго в следующем месяце.

С этой целью Радукану, которому в следующем месяце исполнится 20 лет, в ближайшие месяцы будет уделять приоритетное внимание работе с бывшим тренером по фитнесу Мюрреем Грином, поскольку он продолжает испытывать неудачи из-за травм.

Она сошла с дистанции в середине своего последнего четырехматчевого матча с Еленой Остапенко на Korea Open из-за травмы подколенного сухожилия, а затем на прошлой неделе отказалась от участия в Transylvania Open из-за проблемы с запястьем, что означает, что она, похоже, опустится до 75-го места в мире, когда следующий рейтинг. обновляется. .

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Бывший фитнес-тренер Энди Мюррея Джес Грин присоединяется к Raducanu.





В настоящее время Грин работает с Домиником Тимом, но сможет посвятить часть своего времени консультированию Радукану в ближайшие недели, поскольку он наращивает предсезонную подготовку.

50-летний Грин получил известность в теннисном цирке благодаря сотрудничеству с Мюрреем, поскольку шотландец стал трехкратным чемпионом Большого шлема и номером один в мире, опередив соперников Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

Тренер по физкультуре также работал с такими игроками, как Александр Зверев и финалистка Уимблдона Каролина Плишкова в прошлом году.

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Капитан чемпионата Великобритании Билли Джин Кинг Энн Кетхавонг сказала, что она очень рада, что Эмма Радукано с лучшим посевом будет среди четырех игроков, которые будут соревноваться в Глазго в следующем месяце.



Тренирует Радукану…

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Эндрю Ричардсон тренировал Радокано, чтобы выиграть Открытый чемпионат США





Она была Эндрю Ричардсон которые помогли Радукану прославиться на Открытом чемпионате США после совместной победы в сказке в 2021 году Джереми Бейтс В прошлом году я заменил Индиан-Уэллс.

Перед US Open она работала с тестем Мюррея, Найджел Сирс.

Затем нанял Германа Радукану Турбинный Бельцкоторая помогла Анжелик Кербер занять первое место в мире — вскоре после ее последнего турнира на чемпионате WTA 2021 года на Linz Open в ноябре, но они расстались всего через пять месяцев.

Затем я повернулся к Турсунов До своей защиты на Открытом чемпионате США 2022 года, но теперь британка ищет своего пятого тренера менее чем за два года после того, как россиянка решила не продлевать испытательный срок в долгосрочной сделке.