Эмоции вспыхивают перед началом суда над терактом в Ницце

Ницца, Франция (AP) – День взятия Бастилии на Французской Ривьере.

Адвокат прогуливалась со своей матерью, друзьями и коллегой по прибрежному бульвару в Ницце, чтобы отпраздновать Национальный день Франции. Четыре молодые сестры из Польши провели день, осматривая достопримечательности. На летних каникулах были двое российских студентов. А техасская семья, отдыхавшая с маленькими детьми, наслаждалась классическими сценами в Европе. Яркие огни переполненной дорожки мерцали вдоль залива, как вереница звезд.

Эти огни обозначат путь смерти и разрушения в ночь на 14 июля 2016 года. Вскоре после окончания фейерверка грузовик проехал через толпу два километра. (1¼ мили) Как снегоуборочная лопата, поражающая одного человека за другим.

Окончательное число погибших составило 86 человек, в том числе 15 детей и подростков, еще 450 получили ранения.

Восемь человек предстанут перед судом В понедельник французскому специальному трибуналу по делам о терроризме было предъявлено обвинение в пособничестве нападавшему Мохамеду Лауайежу Булелю, который оставил ужасающий след из изуродованных и изувеченных тел в 15 городских зданиях. Сам Бухель был убит полицией в ту же ночь.

«Это было похоже на поле боя», — сказал Жан-Клод Хабблер, выживший и очевидец ужасного нападения в тот день в четверг. Он бросился на променад, чтобы помочь, услышав отчаянные крики людей, которые минуту назад аплодировали, смеялись и танцевали на пляже.

«Повсюду на земле лежали люди, некоторые еще живы и кричали», — сказал Хаблер. Ожидая прибытия машин скорой помощи, он упал на колени рядом с мужчиной и женщиной, лежащими на тротуаре в луже крови в окружении изуродованных, изуродованных тел.

«Я держал ее за руку на последнем издыхании», — сказал Хаблер.

Трое подозреваемых были обвинены в террористическом сговоре с предполагаемыми связями с нападавшим. Пятерым другим предъявлены другие уголовные обвинения, в том числе обвинения в предоставлении оружия нападавшему. Если их признают виновными, им грозит наказание от пяти лет до пожизненного заключения. Вердикт ожидается в декабре.

Следователи не нашли никаких доказательств того, что кто-либо из подозреваемых был непосредственно причастен к убийственной драке той жаркой летней ночью 2016 года.

Бухель, 31-летний тунисец, был единственным нападавшим и считается единолично ответственным за гибель 86 человек, в том числе 33 иностранцев из Польши, США, России, Алжира, Туниса, Швейцарии и других мест.

Адвокат Мириам Белазуз жила в нескольких кварталах от подъездной дороги Ниццы. В ночь нападения она гуляла со своей матерью и была убита. Друзьям и коллегам потребовалось три дня лихорадочных поисков в пострадавшем городе и просьбы в социальных сетях найти ее останки.

Только две из четырех сестер Хжановских, отдыхавших в Польше, вернулись домой живыми.

Когда 19-тонный (21 короткотонный) грузовик въехал в толпу, одна из студенток из Москвы Виктория Савченко не смогла вовремя сойти с дороги и погибла. Американец Шон Коупленд из городка недалеко от Остина, штат Техас, также был убит в результате нападения вместе со своим 11-летним сыном Броуди.

Кристоф Лайон — единственный выживший из большой французской семьи, собравшейся в Ницце, чтобы отпраздновать День взятия Бастилии. Его родители Жизель и Герман Лион, его жена Вероника, ее родители Франсуа и Кристиан Локателли и их внук Микаэль Пеллегрини погибли в результате нападения. Лион числится среди десятков свидетелей, выживших и членов семей жертв, которые в конце этого месяца дадут показания в парижском суде об ужасных событиях, произошедших той ночью.

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за бойню. Однако французская прокуратура заявила, что, хотя Бухель был вдохновлен пропагандой экстремистской группировки, следователи не нашли доказательств того, что нападение было организовано Исламским государством.

За восемь месяцев до теракта в Ницце, 13 ноября 2015 года, группа закаленных в боях экстремистов «Исламского государства» рассредоточилась по Парижу, чтобы начать скоординированные атаки. Концертный зал «Батаклан», кафе и Национальный стадион, погибло 130 человек и сотни получили ранения.

Спустя девять месяцев после суда единственный выживший из смертоносной группировки, терроризировавшей французскую столицу, Салах Абдеслам, В июне он был осужден за убийство и приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения за самое смертоносное нападение в мирное время в истории Франции.

Восьмерых подозреваемых в теракте в Ницце будут судить в том же зале суда в Париже, что и дело против Абдеслама. Французский закон предусматривает, что судебные процессы по делам террористов должны проходить в столице.

Заседания будут транслироваться в прямом эфире в конференц-центре Acropolis в Ницце для членов семей жертв и широкой публики, не прибывающих в Париж. Пробный звук также будет доступен онлайн с 30-минутной задержкой.

Несколько выживших и скорбящие близкие готовятся пережить травмирующие события во время суда. Для других слушания — хотя и вдали от города, все еще охваченного кровопролитием и потерями, — это возможность публично выразить свои личные ужасы, постигшие их в ту ночь, и услышать бесчисленные акты мужества, человечности и сострадания среди незнакомцев.

После смерти преступника мало кто ожидает, что правосудие восторжествует.

Одри Бурла, потерявшая свою сестру-близнеца Лауру, отправится в Париж, чтобы встретиться с группой из восьми подозреваемых. Она хочет рассказать им, как она пережила последние шесть лет без женщины, которую называет своей «второй половинкой», и как она планирует прожить столько лет полноценной жизнью даже без нее.

«Вы забрали у меня мою сестру, но вы не заставите меня перестать жить», — сказал Борла в интервью France 3:

«Ты не заставишь меня отказаться от жизни».

___

Николя Во Монтень сообщил из Парижа. Олег Четиник внес свой вклад из Парижа.