Эмоциональное воссоединение братьев, поскольку не менее 300 человек погибли в результате кораблекрушения с мигрантами.

Это был луч надежды посреди огромной человеческой трагедии.

Со слезами на лице, покрытом порезами и синяками, сирийский подросток пережил кораблекрушение в среду, унесшее жизни сотен человек. У берегов Греции он воссоединяется со своим старшим братом Фади.

Фади приехал из Нидерландов, чтобы помочь 18-летнему Мехмету, одному из 104 человек, спасенных в Эгейском море после того, как лодка, в которой он находился, затонула. Обнявшись через металлические барьеры, воздвигнутые греческой полицией вокруг склада в Каламате, где спали выжившие, Фади поцеловал младшего брата в голову.

Их история была одной из немногих хороших.

Спикер Сената Пакистана Мухаммад Садик Санджрани заявил, что более 300 пакистанцев были убиты в результате теракта. заявление Воскресенье. Власти Греции еще не подтвердили количество погибших и включают ли они 78 обнаруженных тел.

Кораблекрушение с мигрантами — одно из самых страшных кораблекрушений с мигрантами — вызвало аресты, бурные протесты и вопросы о неспособности властей действовать или найти долгосрочное решение по этому делу.

Жертвы утонули, когда рыбацкая лодка длиной от 65 до 100 футов перевернулась и затонула рано утром в среду. в одних из самых глубоких вод Средиземного моря.

Греческие власти подверглись критике за то, что они не приняли меры по спасению мигрантов, несмотря на то, что судно береговой охраны часами сопровождало рыболовный траулер и наблюдало, как он тонул за считанные минуты.

Фади (справа), один из 104 человек, спасенных в Эгейском море после того, как их рыбацкая лодка, набитая мигрантами, затонула, воссоединяется со своим братом Мехметом в пятницу. Джон Лиакос/InTime News через AP

В соответствии с международным морским правом власти не только обязаны проводить спасательные работы немедленно, но и обязаны делать это без какого-либо явного запроса о помощи.

Сотни были на борту лодки, сообщили очевидцы и Организация Объединенных Наций, раскрывая истинные масштабы катастрофы. Это вызвало растущий гнев в Греции и за рубежом.

Трагедия побудила южноазиатскую страну объявить национальный день траура, а премьер-министр Шахбаз Шариф пообещал принять меры против торговцев людьми, которые часто переправляли отчаявшихся мигрантов через Средиземное море.

В воскресенье у приюта в Каламате родственники прижимали фотографии близких к своим мобильным телефонам, цепляясь за свои потрепанные надежды на выживание.

В Иордании 50-летний Айман Аль-Шабани сказал NBC News по телефону в воскресенье, что он молится о новостях о своем младшем брате Халиле, 32 лет, который, по его словам, был на лодке.

«Мой брат сказал мне, что раз он повесил трубку, это означало, что они были в море по пути в Италию», — сказал он. «Но его телефон до сих пор отключен, лодка так и не добралась до Италии, и мы никогда больше не слышали голос моего брата».

Халил Шабани. Предоставлено Айманом Аль-Шабани

Аль-Шабани сказал, что если бы он знал, что это их последний звонок, он бы «сказал ему, как сильно я его люблю и как сильно я буду по нему скучать».

Он сказал, что Халил оставил свою жену и четверых детей в Сирии, где он изо всех сил пытался найти работу в поисках лучшей жизни в Европе.

Он сказал, что они получили хорошие новости от его двоюродного брата Муата аль-Шаабани, который также был на корабле, и отправил им аудиосообщение из греческой больницы. Муад заплакал, когда спросил их о Халиле, который, как он боялся, умрет.

Анвар Бакри, генеральный секретарь Сирийской ассоциации в Греции, сказал, выступая вместе с семьями, ожидающими на укрепленном складе в Каламате. Агентство Reuters в субботу получило «сотни звонков» от людей из Германии, Турции и других стран, которые опасались, что их сирийские родственники могут оказаться на тонущей лодке.

«У меня есть много фотографий, по крайней мере 15 фотографий пропавших без вести, маленьких детей, 16-летних, 20-летних, 25-летних, их родители ищут их», — сказал аль-Бакри агентству Reuters.

Теперь опасаются, что они погибли, когда их рыбацкая лодка перевернулась и затонула рано утром в среду.

Но греческая береговая охрана заявила в своем заявлении, что судно отклонило несколько предложений о помощи со стороны своих кораблей и торговых судов в этом районе, добавив, что капитан корабля «хотел продолжить путь в Италию».

Италия часто является излюбленным местом посадки мигрантов, пересекающих Средиземное море и направляющихся в Европу, поскольку она позволяет беженцам избегать опасного балканского маршрута в процветающую северную часть континента, которую усиленно патрулируют как пограничники, так и ультраправые.

Отказ Греции предоставить помощь является частью более крупного европейского антииммигрантского феномена, когда страны все чаще нарушают международные соглашения и сознательно рискуют жизнями тысяч мигрантов, спасающихся от бедности и преследований.

И это несмотря на растущее число людей, пытающихся попасть в Европу через Средиземное море. В прошлом году более 250 000 человек отплыли из Турции и северного побережья Африки в поисках убежища или эмигрировали в Европу, что стало максимальным показателем с 2017 года. По данным Международной организации по миграцииагентство ООН.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис ранее занимал жесткую позицию в отношении беженцев, пообещав удлинить пограничный забор по всей длине 120-мильной границы Греции с Турцией. Тем временем в Италии премьер-министр Джорджия Мелони, возглавляющая ультраправую партию «Братство Италии», завоевала популярность благодаря обещаниям обуздать иммиграцию.

Организация Объединенных Наций зафиксировала более 20 000 смертей и исчезновений в центральном Средиземноморье с 2014 года, что делает его самым опасным местом для мигрантов в мире.

Самый смертоносный инцидент в истории произошел с кораблем, который перевернулся у берегов Ливии в 2015 году, унеся жизни примерно 800 мигрантов.