Эмпатия в эпоху искусственного интеллекта

Если вы считаете Твоя собака любит тебя, идиот. Если вы чувствуете родство с деревом, вы хиппи. И если вы слишком симпатизируете дикому животному, вы должны носить леопардовый принт и цветочные короны, потому что вы Кэрол Баскин. Императив остерегаться антропоморфизма пронизывает почти каждый аспект современной жизни. Однако многим людям было бы трудно объяснить, почему приписывание человеческих черт нечеловеческим существам — от горилл до больших языковых архетипов — было бы таким наивным.

Антиантропоморфизм имеет глубокие корни. В 20 веке ученые отправились в фантастическое путешествие, чтобы объективно увидеть животных. Для этого они попытались избавиться от человеческих предположений о биологии, социальной структуре, поведении животных и многом другом. Со временем эта утопия стала господствующей идеологией, говорит эколог Карл Сафина. Когда-то антропоморфизм называли «Самые тяжкие нравственные грехи» и Опасность для животного мира. Но следующее поколение полевых экологов, в том числе Джейн Гудолл и Франс де Ваал, отступило, наполняя свои наблюдения сочувствием. «Я больше не знаю людей, которые изучают животных и настаивают на том, что антропоморфизм запрещен», — говорит эколог Карл Сафина.

И все же представление о неусыпном антиантропоморфизме до сих пор выступает как бы просветленным в определенных кругах — в разговорах о животных и все чаще об искусственном интеллекте. По мере того, как машины все лучше и лучше имитируют людей, от искусства DALL-E до реалистичного собеседника ChatGPT, мы, кажется, все больше и больше склоняемся видеть свой призрак в каждой машине. Действительно ли современные технологии «думают» или «видят»? Действительно ли Amazon Echo? Нужно человеческое имя? По мнению некоторых ученых, проецирование нашего человечества на ИИ может иметь реальные последствия далеко за его пределами. затемнение Как на самом деле работают эти мозги Продвигать сомнительную идею человеческого разума как единственной или высшей формы разума.

Но антропоморфизм — это такой же инструмент, как и любой другой, используемый для достижения лучших и худших целей в бесконечном стремлении человечества разобраться в сложном мире. Знать, когда и как применять такой инструмент, как никогда важно, поскольку массовое вымирание уничтожает нечеловеческий разум, а новые искусственные системы появляются в сети каждый день. То, как мы взаимодействуем с этими существами, как животными, так и синтетическими, быстро становится одной из определяющих проблем этого века.

в большинстве По сути, антропоморфизм – это форма образное мышление Это позволяет нам проводить сравнения между собой и окружающим миром. Его также можно понимать как один из бесчисленных побочных продуктов того, что нейробиологи назвали теорией разума — способность отличать собственный разум от разума других, а затем делать выводы о том, что думают или чувствуют другие люди.

Теория разума является важным принципом во всех типах человеческого социального взаимодействия, от сопереживания до обмана. Однако он остается несовершенным инструментом. «Самый легкий доступ, который у нас есть, — это доступ к самим себе», — говорит Хизер Рофф, исследователь, занимающийся вопросами этики новых технологий. «У меня есть теория разума, потому что я знаю себя, и я достаточно нравлюсь тебе». Но н Чем 1 — хрупкая вещь, и любой может быть сбит с толку тем, кто считает его «нечитаемым» или культурный шок очень отличается от их собственного.

Несмотря на эти проблемы, люди, похоже, стремятся к этому. Видеть, как думают другие (или другими словами, воспринимать людей). Кажется, мы рефлекторно верим, что у других сущностей есть свои собственные мысли и эмоции. В то же время многие люди придерживаются убеждений, которые мешают способности определять личность, и регулярно отрицают менталитет детей, женщин, цветных людей, людей с психическими заболеваниями или отклонениями в развитии, а также нечеловеческих животных.