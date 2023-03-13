Эмуляция X86_64 работает с Box86

Запуск приложений на другой архитектуре, чем та, для которой они были скомпилированы, является обычным явлением, не в последнюю очередь из-за того, что Apple мигрирует архитектуру каждые десять лет или около того. Он также широко используется, например, с платформами ARM, OpenRISC и RISC-V для запуска приложений, доступных только для x86 или x86_64. Хотя здесь часто используются QEMU и родственники, они очень требовательны к ресурсам, и именно здесь появляется возможность. Вставка 86 И у его брата Box64 64-битные привлекательные параметры. В отличие от QEMU, это и то, и другое. Дисплеи Динамическая перекомпиляция и перенаправление вызовов динамических библиотек в собственные библиотеки, в том числе для SDL и OpenGL.

Оба доступны на GitHub под лицензией MIT. Вставка 64 Они, вероятно, наиболее интересны в наши дни, поскольку приложения и игры перешли только в 64-битный мир. Единственное жесткое требование, предъявляемое Box64 к хост-системе, заключается в том, что оно очень простое, и его очень легко выполнить. Самый последний запуск Это было 10 марта с Box86 0.3 и Box64 0.2.2. По сути, являясь уровнем перевода, он не обеспечивает полной совместимости со всем программным обеспечением, но уже достаточно хорош для запуска клиентов Steam, GoG и Epic Game Store, а также для установки и воспроизведения игр для Windows через Wine для x86.

простой набор Стандарты Сравнение его с QEMU и FEX (еще одним эмулятором) показывает, что он запускает больше приложений и имеет значительно лучшую производительность.