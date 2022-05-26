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Энди Мюррей возвращается к Наоми Осаке после того, как прокомментировал «Шоу» об Уимблдоне

26 мая, 2022
Boleslava Sokolova

Наоми Осака проиграла в первом круге Открытого чемпионата Франции на этой неделе, и ее тут же спросили, чего ожидать от Уимблдона, который начнется через несколько недель. Осака сказала, что может пропустить свой третий крупный чемпионат в этом году.

Уимблдон недавно запретил всем российским и белорусским игрокам участвовать в этом году из-за продолжающегося вторжения в Украину. В ответ ATP объявила, что в этом году на Уимблдоне не будут начисляться рейтинговые очки. Рейтинговые очки 2021 года также были сняты с турнира. Ожидается, что такие игроки, как Роджер Федерер и Серена Уильямс, потеряют свои мировые рейтинги независимо от того, будут ли они играть на Уимблдоне или нет.

Это решение побудило некоторых теннисистов, включая Осаку, задуматься о том, стоило ли играть на Уимблдоне, если это никак не помогло их мировому рейтингу.

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