Энди Мюррей возвращается к Наоми Осаке после того, как прокомментировал «Шоу» об Уимблдоне

Наоми Осака проиграла в первом круге Открытого чемпионата Франции на этой неделе, и ее тут же спросили, чего ожидать от Уимблдона, который начнется через несколько недель. Осака сказала, что может пропустить свой третий крупный чемпионат в этом году.

Уимблдон недавно запретил всем российским и белорусским игрокам участвовать в этом году из-за продолжающегося вторжения в Украину. В ответ ATP объявила, что в этом году на Уимблдоне не будут начисляться рейтинговые очки. Рейтинговые очки 2021 года также были сняты с турнира. Ожидается, что такие игроки, как Роджер Федерер и Серена Уильямс, потеряют свои мировые рейтинги независимо от того, будут ли они играть на Уимблдоне или нет.

Это решение побудило некоторых теннисистов, включая Осаку, задуматься о том, стоило ли играть на Уимблдоне, если это никак не помогло их мировому рейтингу.

«Я не знаю, почему, но если ты сыграешь на Уимблдоне Без очков это больше похоже на выставку», — сказала Осака. через Сторож. «Я знаю, что это неправильно, верно? Но мой мозг так чувствует. Я просто не могу вникнуть в это на 100%. Я еще не принял решение, но я больше склоняюсь к тому, чтобы не играть в нынешних обстоятельствах, но это может измениться».

«Шоу» дисквалификация четырехкратного чемпиона «Большого шлема» подняла двукратного чемпиона Уимблдона Энди Мюррей ответит в Твиттере Среда.

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Уимблдон — британский теннисный турнир. Он даже вошел в историю в 2013 году, когда стал первым британцем, выигравшим турнир с 1936 года. Для него Уимблдон — больше, чем просто возможность заработать рейтинговые очки. Это исторический момент в карьере теннисиста.

«Я внимательно слежу за гольфом и понятия не имею, сколько рейтинговых очков получает победитель Masters», — написал Мюррей в своем твиттере. «Я и мои друзья любим футбол, и никто не знает и не заботится о том, сколько рейтинговых очков команда получает, чтобы выиграть чемпионат мира FIFA. Но я могу точно сказать, кто выиграл чемпионат мира и Masters.

«Я рискну предположить, что большинство людей, наблюдающих за игрой на центральном корте Уимблдона через несколько недель, не будут знать и не будут заботиться о том, сколько рейтинговых очков получает игрок за победу в матче третьего круга. Но я гарантирую, что они будут помнить, кто победил. Уимблдон никогда не будет на дисплее, и это никогда не будет похоже на Экспонат. Конец».

Мюррей в настоящее время занимает 67-е место в мире. Официально он не объявил о своем возвращении на Уимблдон, но есть вероятность, что он сыграет. В прошлом году он дошел до третьего раунда.

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