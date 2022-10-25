Энди Мюррей дает отпор на Swiss Indoors, чтобы победить российского отборочного Романа Свиулина | новости тенниса

Энди Мюррей боролся с нуля в сете, чтобы победить квалификационного Романа Свеолина 6-7 (5-7) 6-3 6-4 в Швейцарии в Базеле.

В финальном сете бывшая первая ракетка мира прервала подачу, затем выиграла пять геймов подряд и перевернулась со счетом 4–1, чтобы перейти в следующий раунд.

Теперь ему предстоит встретиться либо с испанцем Роберто Баутиста Агутом, либо с сербом Ласло Дире.

В настоящее время Мюррей занимает 49-е место в мире, первоначально проиграл Себастьяну Корде, которому он проиграл в четвертьфинале Gijon Open ранее в октябре, но американцу пришлось уйти из-за травмы.

Несмотря на немедленную реакцию на перерыв в первом сете, 93-й номер мира Савиолин переиграл первый сет на тай-брейке.

Мюррей восстановил пять брейк-пойнтов в начале второго сета и отыгрался, чтобы взять его и сравнять счет.

Мюррей выглядел готовым к неожиданному выходу из плей-офф, но спас четвертый брейк-пойнт в четвертом иннинге и решительно отбивался, нанеся мощный удар в воздухе после того, как набрал второе из трех матчболов.

В Вене Дэн Эванс продвинулся вперед, одержав победу со счетом 6-4, 7-6 (7-3) над немцем Оскаром Отти. В следующем раунде он встретится с британцем Кареном Качановым.

В понедельник Джек Дрейпер был нокаутирован из Базеля первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом, который вернулся после партии и выиграл со счетом 3-6, 6-2, 7-5.

Чемпионат Swiss Inoors проводится впервые за три года после пандемии коронавируса.