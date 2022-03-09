Энди Мюррей жертвует прибыль UNICEF Ukraine Relief

Британская звезда тенниса Энди Мюррей принимает участие в Украине.

Во вторник Мюррей объявил в Твиттере, что пожертвует все деньги, полученные им за оставшуюся часть года, ЮНИСЕФ на гуманитарную деятельность компании в Украине после российского вторжения.

В частности, он написал: «Более 7,5 миллионов детей находятся в опасности из-за эскалации конфликта в Украине, поэтому я работаю с ЮНИСЕФ в Великобритании, чтобы помочь предоставить срочные медицинские принадлежности и инструменты для развития детей раннего возраста». «Это непрерывное жизненно важное образование, поэтому ЮНИСЕФ работает над тем, чтобы обеспечить доступ к обучению для перемещенных детей, а также поддерживает восстановление поврежденных школ, а также замену оборудования и мебели… Детям в Украине сейчас нужен мир».

Мюррей является послом ЮНИСЕФ в Великобритании и работает с организацией с 2014 года.

34-летний игрок занимает 88-е место в мире и уже выиграл 256 692 доллара в 2022 году. Мюррей, который ранее был номером один в мире и имеет три титула Большого шлема, занимает четвертое место. В списке рекордсменов турниров ATP уступают только Новаку Джоковичу, Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю.

В последний раз Мюррей участвовал в чемпионате по теннису в Дубае в прошлом месяце, несмотря на то, что проиграл Яннику Сенеру в 1/8 финала, что стало его третьим поражением подряд в этом раунде. Он выбыл из Открытого чемпионата Австралии по теннису во втором раунде.