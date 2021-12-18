Энди Мюррей нокаутировал Андрея Рублева в финале чемпионата мира по теннису Mubadala в Абу-Даби

Заявка Энди Мюррея на победу в третьем чемпионате мира по теннису в Mubadala исходила от Андрея Рублева в финале.

Ближе к концу 2021 года британец подал положительные сигналы, накануне победив Рафаэля Надаля в полуфинале выставочного мероприятия.

Мюррей возлагает большие надежды на то, что в следующем году он сможет оказать большое влияние, но получил резкое предупреждение о том, что делать после того, как в нем доминировали россияне.

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Рублев был выдающимся игроком в 2021 году, и Мюррей станет этой целью в ближайшие месяцы.

Мюррей провел два сильных матча на ранней подаче, начав с того места, где он остановился против Надаля накануне.

Рублев также впечатлял на подаче, в то время как россиянин представлял постоянную угрозу с тыла поля.

Мюррей оказался под давлением в пятой игре, поскольку Рублев создал возможность токсичным ударом справа от линии. Мюррей избежал первой угрозы ударом головой, но россиянин продолжал наступать и вытянул ошибку британца, разбив счет 3: 2.

Рублев жестко бил с дальнего конца поля, при этом не побоялся перепутать мяч с навесом.

Мюррей говорил о своей надежде восстановить свою подвижность до уровня, который был до травмы, и считает, что такой сценарий позволит ему соревноваться на вершине дерева.

Ноги 34-летнего спортсмена тщательно проверил игрок на 10 лет моложе его. Вначале движение Мюррея было давлением, но эту работу ему поручил голодный противник.

Служба Мюррея несколько раз спасала его от него, но ему не удавалось постоянно пробивать Рублева из глубины корта. Подача 5: 4 в первом матче, Рублев нанес яростные удары по обоим флангам, чтобы закрепить сет.

Андрей Рублев ударил справа на чемпионате мира по теннису в Мубадала, 18 декабря 2021 г. Изображение предоставлено: Eurosport

Двукратный чемпион Уимблдона Мюррей приложил столько усилий, не получив никакой награды в первом сете, должно быть, было неприятно видеть, как победители обошли его в том 10-м матче.

Мюррей, похоже, все еще чувствовал напряжение, когда он пропустил дешевый перерыв в начале второго тайма.

Когда Рублев хлестал под давлением из глубины зала, Мюррей раскачивался после того, как не смог справиться со взрывом. Это было обычным явлением на протяжении многих лет, признаком того, что огонь все еще горит, но он мало что мог сказать, чтобы найти решение против игрока в сильном состоянии.

Совершенно неожиданно три двойные ошибки в восьмом иннинге второго сета дали Рублёву новичок для Мюррея. Блестящая подача и умный угол неожиданно сделали брейк.

Падение Рублева заставило Мюррея начать диктовать очки, но россиянин набрался сил на тай-брейке и завершил матч 6-4, 7-6 (2).

Возможно, Мюррей больше никогда не достигнет высот 2016 года, но положительные признаки к концу второго сета показывают, что он по-прежнему сможет соревноваться на очень высоком уровне.

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