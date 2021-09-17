Энди Мюррей: трехкратный победитель турниров Большого шлема проиграл в 1/8 финала Rennes Open

Энди Мюррей проиграл в первом раунде Открытого чемпионата США третьему игроку мира Стефаносу Циципасу и надеется улучшить свое положение в турнирах ATP, чтобы избежать встречи с лучшими игроками в стартовом матче будущих турниров Большого шлема.

Энди Мюррей пропустит Rennes Open после поражения 6-2 4-6 6-1 Роману Свиолину в 1/8 финала.

Мировой номер 116 был медленным в первом сете, но нанес ответный удар во втором против большого подающего россиянина.

Мюррей, посеянный пятым, надеялся на серию матчей во Франции, собрав большие толпы в своих двух матчах.

Но злополучная сетка на переломе в третьем сете сломила его сопротивление, и Сафиуллин ускользнул с матча.

34-летний Мюррей был впечатлен в первом раунде и хотел повысить свой рейтинг в туре, хорошо выступив на этом мероприятии ATP.

Шотландец проиграл два из трех своих первых матчей, но наметились признаки восстановления, когда он снова сломался, когда Сафиуллин подал на сет.

24-летний россиянин финишировал первым, но всегда упорно боролся с Мюрреем во втором сете и прервал девятую игру на пути к окончательному результату.

У него был брейк-пойнт в первом матче Сафиуллина, но он не смог реализовать, прежде чем россиянин воспользовался перекосом в сетку и пробил в следующей игре.

Затем Мюррей потерял свой ритм, когда Сивелин провел решающую партию, и, хотя бывший топ-сеяный британец сэкономил ряд матч-пойнтов на своей подаче, в конечном итоге это было напрасно.

У трехкратного победителя турниров Большого шлема Мюррея есть запасной билет на Metz Open на следующей неделе.

На Slovenian Open, чемпионате Великобритании Кэти Поултер Сразитесь со вторым семенем Юлия Путинцева Из Казахстана она вышла 6-3 6-1.