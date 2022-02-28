Эндрю Гарфилд о праздновании кино в разгар русско-украинской войны; «Странно, но…»

27 февраля в Санта-Монике, штат Калифорния, состоялась 28-я ежегодная церемония вручения наград Гильдии киноактеров, посвященная лучшим телешоу и фильмам артистов со всего мира. Когда церемония транслировалась в прямом эфире, фанаты стали свидетелями красной ковровой дорожки, усеянной звездами, которую чествовали некоторые из знаменитых актеров, такие как Мерил Стрип, Леди Гага, Хён Юнг, Уилл Смит, Эндрю Гарфилд и другие.

Тем временем на другом конце света российские войска продолжали вторжение, причиняя страдания тысячам граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свою страну. утяжеляет себя, Тик, тик… Бум! Актер Эндрю Гарфилд принял участие в праздновании фильмов и спектаклей на фоне гуманитарного кризиса, вызванного продолжающейся российско-украинской войной.

Эндрю Гарфилд взвешивается в русско-украинской войне

38-летний актер, получивший награду SAG Awards 2022 за лучшую мужскую роль за свой мюзикл Netflix. Тик, тик… Бум!, Она обратилась к кризису во время своего появления на красной ковровой дорожке. «Это так здорово быть здесь со всеми нашими коллегами и нашим сообществом, чтобы отпраздновать очень трудный день празднования», — сказал актер, элегантно одетый в свой черный костюм. »

Актер предложил свою поддержку охваченной войной стране, продолжив: «Но, вы знаете, сохранить в наших сердцах то, что происходит в Украине». Он добавил: «Определенно странно, что мы наряжаемся в данный момент, но да, я так благодарен за то, что я здесь с нашим сообществом — сообществом любви — и пытаюсь подарить Джонатану Ларсену времена года любви. «

Гарфилд был не единственным, кто поддержал раздираемую войной страну. Дом Гуччи Леди Гага также украсила вечер своим стремлением помолиться во время российского вторжения. Она написала в своем Instagram: «Мое настоящее желание сегодня вечером состоит в том, чтобы в течение двух часов мои коллеги по актерскому составу @sagawards и я заставляли публику улыбаться. Для меня большая честь быть там, это большая честь быть художником. Есть много причин, по которым мир дает нам все время, чтобы не улыбаться. Сегодня вечером я молюсь за Украину и посылаю улыбки всем вам сердцам, я молюсь, чтобы это было завершено в ближайшее время. (так в оригинале)»

(По материалам ANI, фото: @r_alhajji97/Instagram)