Энергетика: запрет на использование ископаемого топлива в России — правильное решение | Новости, спорт, вакансии

Законодатели Западной Вирджинии возглавляют кампанию в Вашингтоне, округ Колумбия, за прекращение финансовой поддержки нашей страны России за счет использования нами ископаемого топлива. Сенатор США Джо Манчин, DW.Va. и Шелли Мур Капито, RW.Va. , автором которого является Закон о запрете импорта энергоресурсов из России. Представитель США Дэвид МакКинли, RW.Va, работает над аналогичным законом для представления в Палате представителей.

хорошо. Если кто-то и способен заверить нервничающих законодателей в том, что наша страна может обойтись без импортного ископаемого топлива из России, так это делегация из Горного штата. Манчин и Капито были среди тех, кто принял участие во встрече Zoom с президентом Украины Владимиром Зеленским в минувшие выходные, на которой Зеленский заявил, что согласен с тем, что Соединенным Штатам следует запретить импорт российского ископаемого топлива.

Даже Нэнси Пелоси, штат Калифорния, согласна, что мы должны это сделать, заявив журналистам в воскресенье, что законопроект, на который надеются в Палате представителей Запретить импорт российской нефти и энергоносителей в США, отменить нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией и сделать первый шаг к тому, чтобы не допустить вступления России во Всемирную торговую организацию.

Похоже, все на борту. Теперь вопрос в том, сколько времени это займет.

«Это то, что я думаю, должно быть сделано. Это должно быть сделано немедленно», — сказал Манчин.

Он, Капито и МакКинли правы, и — при условии, что никто не решит воспользоваться возможностью обструктивного политического театра — законопроекты должны быть приняты и остановить поток американских денег в Россию так быстро, как только может бюрократия.





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