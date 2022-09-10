Энергетический кризис: Германия заявила, что Европа готова к тому, чтобы Россия сократила подачу газа на фоне войны с Украиной

Министр иностранных дел Германии Олаф Шольц заявил в субботу, что Германия и Европа готовы столкнуться с последствиями кризиса, если Россия решит полностью прекратить поставки газа.

Германия подготовилась «к тому, чтобы Россия прекратила поставки газа в основном из-за войны против Украины», — сказал Шульц, добавив, что его страна создала станции на северном побережье Германии для импорта сжиженного газа.

Однако заявление канцлера о том, что страна готова, было оспорено Ассоциацией городов и муниципалитетов Германии, которая представляет около 14 000 муниципалитетов и поселков по всей стране, а также экономическим аналитическим центром DIW.

Крупнейшая экономика Европы оказалась в центре энергетического кризиса континента, поскольку президент России Владимир Путин сократил поставки в ответ на санкции, связанные с войной на Украине. Растут опасения, что Германия может столкнуться с волной банкротств после кризиса. «Мы сэкономили газ. Опять же, мы используем производственные мощности угольных электростанций. В начале следующего года у нас будет возможность при необходимости использовать оставшиеся атомные электростанции на юге Германии», — сказал канцлер. Однако обещание правительства власти было поставлено под сомнение в субботу, когда глава Федерации городов и муниципалитетов заявил, что страна столкнулась с риском энергетического кризиса. Герд Ландсберг, президент ассоциации, сообщил газете Welt am Sonntag, что «хакерская атака и/или перегрузка электросети» могут привести к серьезным отключениям электроэнергии. Он сказал, что такая перегрузка может произойти, если многие домохозяйства подключат электрические обогреватели вместо газовых. Ландсберг сказал, что Германия признала ситуацию серьезной, но еще не сделала достаточно для подготовки. Марсель Фратчер, глава немецкого аналитического центра DIW, заявил в субботу медиа-сети RND, что ожидает более длительного замедления темпов роста экономики в Германии. READ Объявление полной повестки дня заседаний основных акционеров: Правосудие - TechCrunch «Рецессия неизбежна, мы уже находимся в рецессии», — сказал Фрачер, добавив, что он обеспокоен тем, что экономика не восстановится быстро, а вместо этого сократится в 2023 году. «2024 год тоже не будет хорошим годом», — сказал экономист. Германия предупредила об опасности пережить несколько лет стагфляции. Фрачер предсказал, что «многие компании обанкротятся», потому что правительство не может их всех спасти. Он предложил правительству снизить затраты на энергию и оказать помощь в переходный период. Ранее на этой неделе правительству Германии был нанесен удар из-за его планов оставить несколько атомных электростанций в качестве резервных. план, заявление министра экономики Роберта Хабека, отвергнутого одним из операторов атомных электростанций Германии, который Он сказал Это «технически неосуществимо и, следовательно, не подходит в качестве средства обеспечения доли поставок с этих заводов».