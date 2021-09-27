Энергетический кризис ЕС: премьер-министр дал «решение» кошмару Меркель, пока мир затаил дыхание | наука | Новости

Мировые цены на газ выросли до рекордных уровней за последние несколько месяцев после того, как спрос резко вырос из-за сокращения поставок из России. Ангела Меркель, которая собирается покинуть свой пост канцлера Германии после того, как проработала 16 лет, заключила с Владимиром Путиным сделку о транспортировке газа по газопроводу «Северный поток – 2» из России в Германию. Но трубопровод, который проходит в обход Польши и Украины на своем пути через Балтийское море, может подпадать под действие законодательства ЕС, и Путин, как говорят, надеется этого избежать.

Отчасти поэтому цены на газ так высоки, что в первую очередь привело к критике Меркель за то, что она заключила сделку с Путиным. Но Майк Фостер, глава Британского энергетического альянса, представил Джонсону план предотвращения будущего кризиса за счет снижения зависимости от иностранного газа путем перевода газовой сети на водород. Рассказывать Express.co.uk: «Решением многих этих проблем и, безусловно, в будущем является перевод газовой сети на водород. Если вы это сделаете, вы перестанете полагаться на импортный газ и будете его производить сами. «Если вам нужно импортировать его, вы должны импортировать его из другого набора источников, чтобы не зависеть только от одной или двух стран из-за геологии, в которой есть нефть и газ.

«Вы можете больше использовать климат, поэтому ветер и солнце могут производить водород по очень низкой цене, а это означает, что вам не нужно ограничиваться тем, откуда вы его получаете». Великобритания экспортирует российский газ по трубопроводам через Нидерланды, но ожидается, что давление Путина на нее будет гораздо слабее. Норвегия, не входящая в Европейский Союз, является основным поставщиком сырой нефти и природного газа в Соединенное Королевство. READ Джо Байден, Владимир Путин и вес истории В 2020 году из Норвегии было импортировано около 11,7 миллиона метрических тонн сырой нефти и 1,4 миллиона метрических тонн природного газа. Согласно отчетам, в этом году, как и в предыдущие годы, на долю России приходилось менее 1 процента поставок в Великобританию. Подробнее: Sturgeon раскритиковали за попытку «опередить» PM перед COP26

Между тем, анализ, проведенный в 2019 году, показал, что 41% импорта природного газа ЕС поступает из России и только 16% – из Норвегии. По последним оценкам, зависимость Берлина от российского газа составляет «около 40 процентов» – и эта цифра будет расти с выходом «Северного потока-2». Но хотя Германия может сильно пострадать от нехватки газа, у Великобритании также были проблемы из-за высоких цен на газ. Эксперты хотят, чтобы Великобритания начала меньше полагаться на ископаемое топливо. Мистер Фостер разговаривал с Express.co.uk Ранее в этом месяце он объявил о планах перевести газовую сеть Великобритании на водород путем установки водородных бойлеров в домах людей без дополнительных затрат для потребителя. Он сказал: «Нам повезло с большим ветровым потенциалом, который может генерировать электричество, когда он нам нужен, а когда он нам не нужен, он может генерировать водород, и это путь вперед, так что мы не всегда смотрим. в том, что происходит в России и на Ближнем Востоке, в системах, потенциально полных опасностей ». не скучай

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Г-н Фостер также подчеркнул, что нам нужны различные источники энергии, чтобы снизить нашу зависимость от иностранного газа. READ Астронавт НАСА провел год в космосе Он сказал: «Чего вы не хотите делать, так это перекладывать весь спрос на зимнее отопление в Великобритании на систему электроснабжения – вам нужен ряд вариантов. «Чтобы газовая сеть была доступна для снабжения домов людей, она должна быть обезуглерожена. Вы должны быть безуглеродными, вводить ее в дома людей и иметь электричество, чтобы люди могли выбирать продукт, который они хотят, но при этом не перегружать электросети, когда они не работают, смогут удовлетворить существующий спрос ».