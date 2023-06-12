Энергетическое сотрудничество – основа экономических отношений между Бангладеш и Россией – посол

Посол России в Бангладеш Александр Мантейский заявил, что атомная электростанция «Робур», мегапроект госкорпорации «Росатом», повысит энергетическую безопасность Бангладеш.

«Сотрудничество в области энергетики всегда было основой наших экономических отношений. «Газпрому» удалось пробурить 20 газовых скважин на юге вашей страны», — сказал он.

Посол выступил на приеме по случаю Дня России в воскресенье вечером, где в качестве главного гостя выступил министр сельского хозяйства д-р Мохамед Абдель-Раззак.

Министр сельского хозяйства подчеркнул важность отношений между Бангладеш и Россией и напомнил о роли последней во время освободительной войны, сказав: «Россия всегда в наших сердцах».

Россия и Бангладеш поддерживают «тесную дружбу и сотрудничество» с 1971 года, когда тогдашний Советский Союз решительно поддержал освободительную войну.

Посол России заявил, что его страна по-прежнему привержена обеспечению продовольственной безопасности Бангладеш и стабильно снабжает ее пшеницей и удобрениями.

«Уверен, что узы искренней дружбы между Россией и Бангладеш и их народами будут продолжать процветать и в ближайшие годы», — сказал он.

В 2021 году посол Мантыцкий сообщил, что объем двусторонней торговли между Россией и Бангладеш достиг рекордного уровня — около 3 миллиардов долларов.

Несмотря на «искусственные внешние препятствия и бесплодную санкционную политику», используемую западными странами, посол заявил, что их правительства и торговые сообщества немедленно адаптируются к новой реальности и полны решимости расширять торговые отношения, чтобы достичь новых высот.

Посол заявил, что Москва и Дакка не имеют крупных нерешенных политических вопросов, твердо выступают за мультилатерализм и неприсоединение в международных отношениях, не жалеют усилий в борьбе с терроризмом, экстремизмом, киберпреступностью, ксенофобией, неоколониализмом и изменением климата.

«Динамичное взаимодействие в рамках международных организаций позволяет нам эффективно координировать усилия для достижения этих целей», — сказал он.

Посол сообщил, что за эти годы были выработаны различные механизмы двустороннего взаимодействия, такие как межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, консультации МИД, парламентские группы дружбы, ассоциации дружбы и рабочие группы.

В мероприятии приняли участие министр образования д-р Дипу Мони, политические лидеры, послы и верховные комиссары, находящиеся в Дакке, представители гражданского общества и высокопоставленные журналисты.