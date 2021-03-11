Энни Мерфи присоединилась к 2 сезону популярного шоу Netflix “Русская кукла”

Канадская актриса Энни Мерфи, наиболее известная по роли старшей сестры Алексис в популярном критиками сериале. Chet Creek, Она получила похвалу от поклонников и поклонников за свои актерские клипы. А теперь у актрисы есть захватывающие новости, которыми она может поделиться со своими поклонниками. По словам обладателя премии “Эмми”, телеканал TV Line Chet Creek Звезде предстоит сыграть решающую роль во втором сезоне сериала Netflix. Русская матрешка. В главной роли в сериале играет Наташа Лионн, которую она создала вместе с Лесли Хедленд и Эми Полер.

Помимо выбора Мерфи, Deadline заявляет, что нет никакой дополнительной информации, например, кем будет ее персонаж, в каком (ых) расписании (ах) она появится, или сможет ли она пообщаться с овсяным котом. Однако всерьез съемки сезона начались на прошлой неделе. Все, что Мерфи привносит в шоу, доставит удовольствие зрителям, и фанаты не могут дождаться!

О русской кукле

Надя Волвокова, которую играет Наташа Леон, работает программистом в популярном сериале Netflix. Она уроженка Нью-Йорка и посещает вечеринку в качестве почетного гостя. Вскоре она обнаруживает, что застряла в бесконечном цикле смерти и в один и тот же момент. Затем она делает все возможное, чтобы уйти от него. Русская матрешка В первом сезоне также сыграли главные роли Юл Васкес, Грета Ли, Элизабет Эшли и Чарли Барнетт.

Русская матрешка Сезон 2 Он находится в стадии разработки, и продюсеры шоу опубликовали не так много информации о нем. Добавление Мерфи в состав актеров наверняка доставит удовольствие фанатам. Независимо от второго сезона Русская матрешка В магазине для фанатов это однозначно будет очередное путешествие в мир кольца времени, в котором застряли Надя и Алан. Русская кукла 1 сезон В настоящее время доступно на Netflix.

Вокруг Chet Creek

Chet CreekС другой стороны, сюжет вращается вокруг богатой пары, которая обанкротилась и была вынуждена переехать со своими двумя детьми в своего единственного оставшегося короля, тихий городок под названием Чит-Крик. У потокового гиганта Netflix все шесть сезонов Chet Creek. Энни Мерфи снимется в грядущем фильме под названием Кевин был нахрен самПремьера которого состоится на AMC этим летом.