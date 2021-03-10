Энни Мерфи сыграла во втором сезоне русскую куклу Наташу Лионн

За последние пять лет канадская актриса Энни Мерфи почти все свое время посвятила Chet Creek, Чудесно преданный сериал об усилиях богатой семьи приспособиться к своей новой жизни в автономном городке. Мерфи играла невежественную сестру Алексис Роуз вплоть до горько-сладкого финала шоу.

После завершения этого любимого сериала в прошлом году Мерфи будет прощено за то, что она потратила некоторое время, чтобы насладиться своей новой звездной личностью, особенно после того, как она получила Эмми за свою теперь известную роль. Но Мерфи нисколько не остановился. В прошлом месяце трейлер ее следующего комедийного сериала Кевин был нахрен самК большому удовольствию многих фанатов. И сегодня молодая актриса Он был объявлен одним из новых актеров долгожданного второго сезона успеха Netflix. Русская матрешка. Это действительно не снимет ног с наших коллективных шеек!

На данный момент подробности о характере Мерфи остаются неизвестными. Но когда кто-то присоединяется к шоу о двух депрессивных жителях Нью-Йорка, попавших в петлю времени, можно с уверенностью предположить, по крайней мере, что ваш персонаж будет очень веселым. (Мои деньги на Мерфи играет давно потерянную девушку звезды Наташи Леон Надю Волвокову. Только представьте, Мерфи и Грета Ли вместе в сценах!)

После небольшой задержки (окончание) производства недавно начался долгожданный второй сезон. (Премьера первого сезона состоялась более двух лет назад, а полный дебют на Netflix состоялся 1 февраля 2019 года.) Второй сезон, как ожидается, выйдет в эфир на Netflix в конце этого года. Тем временем я услышу “Надо вставать” на повторе.