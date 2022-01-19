Энтони Блинкен встречается со своим российским коллегой на фоне эскалации напряженности между США и Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится со своим российским коллегой в Швейцарии на этой неделе, сообщил Госдепартамент США, поскольку напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Россией растет из-за возможного вторжения России в Украину.

Блинкин прибыл в Киев в среду для встречи с президентом Владимиром Зеленским, отправится в Берлин для встречи с союзниками, а в пятницу встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве. Спешно организованная поездка призвана продемонстрировать поддержку США Украине и убедить Россию в необходимости деэскалации.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула срочность. Сейчас мы находимся в точке, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украину. Во вторник, сказала она, госсекретарь Блинкен очень ясно даст понять, что есть дипломатический путь вперед.

Псаки сказал, что президент России Владимир Путин вызвал кризис, мобилизовав 100 000 военнослужащих вдоль границы с Украиной, и что ему и русским решать, следует ли им вторгаться, а затем понести тяжелые экономические последствия.

Соединенные Штаты не пришли к выводу, планировал ли Путин вторжение или демонстрация силы была направлена ​​на то, чтобы добиться уступок в сфере безопасности без реального конфликта. Россия проигнорировала призывы вывести свои войска, заявив, что она имеет право размещать свои силы в любом месте на своей территории.

Встречи в Блинкене последовали за безрезультатными дипломатическими переговорами между Москвой и Западом в Европе на прошлой неделе, которые не смогли разрешить серьезные разногласия по Украине и другим вопросам безопасности.

Вместо этого эти встречи, похоже, усилили опасения по поводу российского вторжения, и администрация Байдена обвинила Россию в подготовке фальшивой операции, «чтобы использовать ее как предлог для вмешательства. Россия гневно отвергла это обвинение».

Из Киева Блинкен отправляется в Берлин, где встретится со своими немецкими, британскими и французскими коллегами, чтобы обсудить возможный ответ на любую военную акцию России. Высокопоставленный чиновник Госдепартамента на условиях анонимности заявил в пятницу в Женеве, что Блинкин проверит Лаврова на предмет интереса России к дипломатическому выходу из кризиса.

В заявлении МИД говорится, что поездка и консультации Блинкена являются частью дипломатических усилий по деэскалации напряженности, вызванной наращиванием российской военной мощи и продолжающейся агрессией против Украины.

Госдепартамент заявил, что Блинкин встретится с Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в среду, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

Поездка следует за интенсивной дипломатией с нашими европейскими союзниками и партнерами по единому подходу к противостоянию угрозе, которую Россия представляет для Украины, и нашим совместным усилиям по поощрению ее выбора дипломатии и деэскалации в интересах безопасности и стабильности.

Официальный представитель США, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить секретный график Бернса, сказал, что директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Киев в прошлую среду, чтобы проконсультироваться со своими украинскими коллегами и обсудить текущие оценки рисков для Украины. Находясь там, он также обсудил текущую ситуацию с Зеленским и усилия по деэскалации напряженности.

Во вторник Блинкен поговорил по телефону с Лавровым, обсудив дипломатические переговоры и встречи, состоявшиеся на прошлой неделе. В Госдепартаменте заявили, что Блинкен подчеркнул важность продолжения дипломатического пути для деэскалации напряженности вокруг российско-украинской ситуации и подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

Лавров, главный российский дипломат, в понедельник отверг обвинения США в том, что его страна готовит предлог для вторжения в Украину. В беседе с журналистами он отверг обвинения США, назвав их полной дезинформацией.

Лавров повторил, что Россия ожидает на этой неделе письменного ответа от Соединенных Штатов и их союзников на просьбу Москвы об обязательных гарантиях того, что НАТО не будет охватывать Украину или какие-либо другие бывшие советские страны или размещать там свои силы и вооружение.

Блинкен подчеркнул во вторник Лаврову, что в любом обсуждении европейской безопасности должны участвовать союзники по НАТО и европейские партнеры, включая Украину, заявил Госдепартамент.

В МИД России сообщили, что в разговоре с Блинкиным Лавров акцентировал внимание на ключевых аспектах проектов российских документов, предусматривающих юридически обязывающие гарантии безопасности России в соответствии с принципом неделимости безопасности, установленным всеми странами евроатлантической зоны. Она сказала, что Лавров подчеркнул важность быстрого письменного ответа Вашингтона на российские предложения.

Вашингтон и его союзники решительно отвергли требования Москвы в ходе состоявшихся на прошлой неделе российско-американских переговоров в Женеве и связанной с ними встречи Россия-НАТО в Брюсселе.

Белый дом заявил в пятницу, что сотрудники разведки США пришли к выводу, что Россия уже разместила агентов на удерживаемом повстанцами востоке Украины для проведения там диверсий, и возложили на Украину ответственность за создание предлога для возможного вторжения.

Перед визитом Блинкена в Киев делегация сенаторов США посетила Украину, чтобы подтвердить поддержку страны Конгрессом.

Сенатор Джейн Шахин, демократ из Нью-Гэмпшира, сказала, что наша двухпартийная делегация в Конгрессе посылает четкий сигнал мировому сообществу: Соединенные Штаты твердо поддерживают наших украинских партнеров в защите их суверенитета и перед лицом продолжающейся российской агрессии. заявление.

Выступая в понедельник с визитом в Киеве, министр иностранных дел Германии Анналина Барбок предупредила, что любая дальнейшая эскалация дорого обойдется российской системе в экономическом, политическом и стратегическом плане», и подчеркнула необходимость продолжения переговоров.

Она добавила, что мы готовы к серьезному диалогу с Россией, потому что дипломатия — единственный способ разрядить эту очень опасную ситуацию на данный момент.

В 2014 году Россия захватила Крым после изгнания дружественного Москве украинского лидера и поддержала сепаратистский мятеж на востоке Украины. Более 14 000 человек были убиты за почти восемь лет боевых действий между поддерживаемыми Россией повстанцами и украинскими войсками в Донбассе, промышленном центре страны.

Путин предупредил, что Москва примет неуказанные военно-технические меры, если Запад отклонит ее требования.

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