Эпидемическая фантастика: Осенние книги включают рассказы о вирусе | развлекательная программа

На этом наборе изображений обложек книги показаны обложки будущих выпусков, в верхнем ряду слева: «Проект 1619: Новая история происхождения» Николь Ханна Джонс, выпуск от 16 ноября (One World), роман Джонатана Франзена «Перекресток» пятого С октября (Фаррар, Штраус и Жиру) роман Джоди Пиколт «Я желаю, чтобы ты был здесь», роман Джоди Пиколт 30 ноября. Салли Руни, выпущенная 7 сентября (Фаррар, Страус и Жиру), “Harlem Shuffle” Колсона Уайтхеда, выпущенная 14 сентября (Doubleday), средний ряд слева, стихи Аманды Горман “Call Us What We Carry”, выпуск 7 декабря (Viking Книги), «Зимние рецепты от коллектива: стихи» Луизы Глюк, выпуск от 20 октября (Фаррар, Штраус и Жиру), «Сильвервью», роман Джона Ле Керри, выпущенный 12 октября (викинги), «Хроники из страны» самых счастливых людей на Земле », роман Воле Сойинка, выпущенный 28 сентября (Пантеон), и роман Омара Тоуэллса« Линкольн-шоссе ». 5 октября («Викинг»), нижний ряд слева, «Все обо мне: Моя прекрасная жизнь в шоу-бизнесе» Мела Брукса. Книга выйдет 30 ноября. (Ballantine), “Going There”, мемуары Кэти Курик, выпущены 26 октября. Girls Teach Me »,« Мемуары Джени Фокс », выпущенные 19 октября (Major Publishing House),« Рассказчик: Сказки о жизни и музыке »Дэйва Грола (Day Street Books) и« Дуэйн », мемуары Дуэйна Уэйда, выпущенные в ноябре 16 (Day Street Books) Уильям Морроу).