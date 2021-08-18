Эпидемическая фантастика: Осенние книги включают рассказы о вирусе | Искусство и развлечения

НЬЮ-ЙОРК (Associated Press) – К концу 2020 года пандемия длилась достаточно долго, чтобы писательница Джоди Пиколт попыталась попробовать то, что казалось невообразимым для начинающих романистов, – превратить это в художественную литературу.

«В начале пандемии я не мог даже читать, не говоря уже о том, чтобы писать. У меня не было концентрации», – говорит Пиколт, который в ноябре прошлого года начал «Желаю, чтобы ты был здесь». Осенний выпуск был запущен в Нью-Йорке и на Галапагосских островах в течение первых двух месяцев пандемии, марта и мая прошлого года.

«Я не могла найти себя в своей жизни; написание книги было терапевтическим», – добавила она. «Я закончил черновик в феврале, очень быстро. И все это время я разговаривал со своими друзьями, говоря им:« Я не знаю, сработает ли это »». «Но у меня были очень положительные эмоции, и я чувствую, что, в отличие от почти любого другого субъекта, написал книгу об этом опыте, который есть у каждого человека на этой планете».

От войн до эпидемий и терактов 11 сентября литературный ответ на исторические трагедии был поглотителем шока – часто начиная с поэзии и рассказов, а через месяцы или годы переходя в нарративную беллетристику. Пандемия продолжается до второго осеннего сезона публикаций, и все большее число авторов, включая Пиколта, Луизу Эрдрих, Гэри Стейнгарт и Хильму Волитцер, включают ее в свои последние книги.

В фильме Штиенгарта «Наши друзья по стране» восемь друзей, которые встречаются в отдаленном доме по мере распространения вируса, рассказывают историю Чехова и других русских писателей, а также классику Боккаччо XIV века «Декамерон». «Время вне этого времени» Амитавы Кумар рассказывает американскому писателю индийского происхождения, который работает в приюте художников, пытаясь понять президента Дональда Трампа, круглосуточные СМИ и неумолимый вирус. Кумар начал работу над книгой до пандемии, но обнаружил, что она очень хорошо соответствует нынешней волне дезинформации, «фальшивых новостей», прибывающих из Соединенных Штатов в его родную Индию.

«Премьер-министр Индии просил людей стучать по тарелкам и посуде в определенный час; люди из его консервативной партии рекламировали силу коровьего навоза и коровьей мочи», – говорит он. “Министр здравоохранения сказал, что солнечный свет укрепит иммунитет. Итак, я подумал, что именно может сделать работа романа во время нового вируса короны?”

«Я говорю вам все это, потому что я никогда не сомневался в эпидемии – я не думал, что ее можно избежать».

«Приговор» Эрдрича, ее первый после получившего Пулитцеровскую премию «Ночного сторожа», посвящен библиотеке Миннеаполиса в 2020 году и многочисленным кризисам города, от пандемии до убийства Джорджа Флойда. Как и Кумар, у Эрдриха была оригинальная идея – библиотека с привидениями – задолго до распространения вируса.

«Наконец, я поняла, что, хотя мы, возможно, и хотим забыть о некоторых частях 2020 года, мы не должны этого делать», – написала она в недавнем электронном письме. «Очевидно, мы не можем забыть. Мы должны использовать то, что мы узнали».

«Великий побег» Волитцер – это новая история в ее коллекции «Сегодня женщина пошла в супермаркет», которая включает предисловие автора «Олив Киттеридж» Элизабет Строут. «Великий побег» – первая за многие годы короткометражка Лолитцера, известного по таким романам, как «Дочь доктора» и «Доступный человек». 91-летняя писательница потеряла мужа из-за вируса, вызвав свое горе, когда она обновила персонажей из предыдущих историй, пару Говарда и Полетт.

«Я обнаружил, что это исцеляет», – говорит Волитцер. «Я написал это за неделю и не мог перестать писать об этом. Фотографии того, что с нами произошло, продолжали появляться, и я чувствовал себя обязанным их использовать».

Больше новой фэнтези

Художественная литература этой осенью также будет включать работы Джонатана Франзена, Салли Руни, Лоррейн Грофф, Колма Тойбина и Стратта, а также четырех из шести предыдущих обладателей Пулитцеровской премии: Эрдрича, Ричарда Пауэрса, Колсона Уайтхеда и Энтони Дорра. “Silverview” – это посмертное издание Джона Ле Карре, умершего в прошлом году. «Пальмарес» Гаэля Джонса – ее первый роман за более чем 20 лет, а «Записи из страны самых счастливых людей на Земле» лауреата Нобелевской премии Воле Сойинка – первый роман нигерийского драматурга почти за 50 лет.

Ожидается также, что литературная литература от Персиваля Эверетта, Аниты Копач, Аттикуса Лич, Аморе Полотелс и начинающих романистов от Оноре Фанон Джефферс и Ванды М. Моррис до уже известной Хиллари Клинтон, сотрудничавшей с Луизой Пенни в триллере «Состояние террора», также ожидается. доставлять. . “

«Есть довольно полный список выходящих книг. У нас пока был очень хороший год продаж, и я вижу, что он выходит только осенью», – говорит Джеймс Донат, генеральный директор Barnes & Noble.

Волосы

Этой осенью поэт, открывающий спектакль, Аманда Горман выпустила две книги: графическую повесть «Change Sings» и сборник стихов «Назовите нас, что мы несем». «Зимние рецепты из сборника» Луизы Глюк – ее первая книга стихов после получения Нобелевской премии в прошлом году, также ожидается появление новых работ лауреатов Пулитцеровской премии Пола Малдуна, Фрэнка Бидарта, Трейси К. Смит, Кевина Янга и Аманды. Мур и Май Дер Фанг.

Дневник

Малдун также помог с одним из самых ожидаемых мемуаров осени: «Тексты песен: с 1956 года по настоящее время» Пола Маккартни, двойным томом за 79 долларов, который ирландский поэт помог отредактировать. Давний помощник Хиллари Клинтон, бывший член палаты представителей Энтони Вейнер и разлученная жена Хума Абедин написали «И / И», а пионер #MeToo Тарана Берк рассказывает свою историю в «Освобожденных».

Среди других – Кэти Курик, Джейми Фокс, Джеймс Айвори, Стив Ван Зандт, Дэйв Грол, Робби Кригер и два великих баскетболиста, Дуэйн Уэйд и Кармело Энтони.

Политика

В списки бестселлеров этого лета вошли работы, связанные с Трампом, такие как «Я могу исправить это самостоятельно», а этой осенью будет проверяться сохраняющаяся привлекательность историй о бывшем президенте, с новыми работами, исходящими от Боба Вудворда, коллеги по Washington Post Роберта Коста ( «Опасность») и от ABC News Джона Карла («Предательство»).

Бывший сотрудник службы национальной безопасности Фиона Хилл, ключевой свидетель во время первого судебного процесса по импичменту Трампа, о давлении на лидеров Украины с целью расследования тогдашнего кандидата Джо Байдена, рассказывает свою историю в статье «Для вас здесь ничего нет». «Республиканская помощь» бывшего губернатора Нью-Джерси Криса Кристи – это атака на теории заговора его партии, в том числе на то, что выборы были украдены у Трампа, и на предполагаемую «Подтасовку: как СМИ, большие технологии и демократы захватывают наши выборы» Молли Хемингуэй. “. “

Один политический жанр практически отсутствует: он писал, чтобы выступить против действующего президента, что было прибыльным делом во время многих предыдущих администраций. Консервативные книги пользуются большой аудиторией; «Американский марксизм» правого комментатора Марка Левина разошелся этим летом сотнями тысяч экземпляров. Но издатели и книготорговцы изо всех сил пытались назвать любую предстоящую работу, основанную на критике президента Байдена.

«В центре внимания остается Трамп», – говорит Марк Лафрамбуаз, покупатель «Политики и прозы» в Вашингтоне, округ Колумбия.

Томас Спенс, издатель консервативного издательства Regnery Publishing, сказал, что его компания хорошо использовала книги о президенте Билле Клинтоне и президенте Бараке Обаме, но что она даже не видит предложений по Байдену. «Rigged» Хемингуэя – один из самых популярных релизов осени Регнери.

«Консерваторы не беспокоятся о нем лично, – говорит Спенс. – Они беспокоятся о его политике». «И это сильно отличается от лет Клинтона и Обамы, когда Regenery продал кучу книг, критикующих обоих президентов».

История

Споры о значении основания нации продолжаются работой лауреатов Пулитцеровской премии Гордона Вуда и Джозефа Эллиса, а также работой Вуди Холтона «Свобода сладка: скрытая история американской революции», одобренной Вудом и автором, с которым он не согласен. Создатель «Проекта 1619» Николь Ханна Джонс.

Письменное издание «Проекта 1619» расширяет получивший Пулитцеровскую премию доклад New York Times, в котором рабство находится в центре американского повествования, которое было признано необходимым исправлением традиционной истории или осуждено как непатриотическое, на грани того, чтобы быть запрещен в некоторых школах.

Ханна Джонс цитирует Холтона в проекте 1619, который включает в себя эссе, стихи и роман с Джесмин Уорд, Терри Макмиллан, Терренс Хейс и Джейсон Рейнольдс среди авторов. В примечании для читателей издатель One World Крис Джексон назвал книгу исследованием «двойной линии» рабства и сопротивления, борьбы, которая перекликается с подзаголовком работы Эллиса «Причина: американская революция и ее недовольство». “

«Проект 1619 никогда не задумывался как простой академический аргумент или, что еще хуже, политический аргумент», – пишет Джексон. и наше будущее. Это наглядная и часто вдохновляющая эпопея борьбы, финал которой мы все можем помочь написать ».