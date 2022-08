Эпическая распродажа в Best Buy позволяет получить скидку до 400 долларов на некоторые MacBook Pro

Обновление от 29 августа: По состоянию на 9:07 утра по восточному времени MacBook Pro все еще продается в Best Buy.

Август подходит к концу, а это значит, что мы сейчас являемся свидетелями какой-то эпопеи Распродажа ко дню труда. Одна из лучших распродаж на этих выходных — скидка до 400 долларов на MacBook Pro от Apple.

на определенное время, Best Buy продает MacBook Pro со скидкой до 400 долларов (Откроется в новой вкладке). Примечание. Хотя на веб-сайте сообщается о скидке до 350 долларов, при нажатии кнопки «Купить сейчас» вы увидите некоторые модели, например 14-дюймовый и 16-дюймовый MacBook Pro, со скидкой 400 долларов. (Чтобы узнать больше о предложениях в Best Buy, ознакомьтесь с нашим руководством по Коды купонов Best Buy).

MacBook Pro — один из самых мощных ноутбуков. Независимо от того, выберете ли вы модель с диагональю 14,2 или 16 дюймов, вы получите один из Лучшие ноутбуки В магазине.

в нашем районе Обзор Apple MacBook Pro 14 дюймовМы были впечатлены его впечатляющей производительностью, великолепным небольшим светодиодным дисплеем и обновленной веб-камерой с разрешением 1080p. Нам также понравился тот факт, что некоторые из лучших функций MacBook Pro вернулись в долгожданное время, в том числе порт HDMI, слот для SD-карт и MagSafe.

Мы высоко оценили обновленную клавиатуру Magic Keyboard, которая не только делает набор текста более удобным, чем когда-либо, но также включает функциональные клавиши вместо панели Touch Bar.

В наших тестах время автономной работы 14-дюймового MacBook Pro продлилось чуть более 14 часов при обычном просмотре веб-страниц через Wi-Fi, а это означает, что вы можете легко провести целый день или долгий перелет.

Если вам нужен больший экран и более длительное время автономной работы, вам нужно выбрать 16-дюймовую модель. в нашем районе Обзор Macbook Pro 16 дюймовВ нашем тесте мы нажимали более 15 часов. В остальном оба устройства практически идентичны.

Имейте в виду, что эти предложения MacBook, как правило, быстро распродаются. Так что не спите на этой сделке. Кроме того, обязательно ознакомьтесь с нашим охватом лучшие предложения Apple Для увеличения продаж Apple Kit.