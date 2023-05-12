Эрдогану предстоит самое тяжелое испытание на исторических выборах — с высокими ставками

Президентские и парламентские выборы в Турции, назначенные на 14 мая, едва ли могли стать более поляризующим моментом для страны с населением 85 миллионов человек.

Нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган борется за свою политическую жизнь после двух десятилетий пребывания у власти.

Лидер оппозиции Кемаль Киличдароглу лидирует в опросах общественного мнения, поскольку турки борются с кризисом стоимости жизни и обвиняют нынешнее правительство в том, что оно становится все более авторитарным.

Президент Турции и лидер Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган выступает с речью, когда он и его жена Эмине Эрдоган принимают участие в предвыборном митинге в Мардине, Турция, 10 мая 2023 года. Президентство Турции | благотворительность | Агентство Анадолу | Гетти Изображений

14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы, и вряд ли это может быть более поляризующий момент для страны с населением 85 миллионов человек. Всего через три месяца после разрушительных землетрясений погибло более 50 000 человек, штат гордится этим. Вторая по величине армия в НАТОи дома 50 ядерных боеголовок СШАИ Он принимает 4 миллиона беженцев и взял Ключевая роль в посредничестве между Россией и Украиной Глядя на годы экономического кризиса в процессе становления. Нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган борется за свою политическую жизнь после двух десятилетий пребывания у власти, занимая пост премьер-министра Турции с 2003 по 2014 год и президента с 2014 года. Он стал известен как мэр Стамбула в 1990-х годах, а в первое десятилетие нового тысячелетия прославился тем, что превратил экономику Турции в локомотив развивающегося рынка. Но последние годы были менее радужными для религиозно консервативного лидера, чья экономическая политика вызвала кризис стоимости жизни. Напряженность в отношениях между Турцией и Западом часто накаляется, и международные и внутренние голоса бьют тревогу по поводу того, что турецкая демократия с каждым днем ​​выглядит все менее и менее демократичной. «Под руководством Эрдогана Турция показала ярчайший пример того, как страна с разумными и эффективными институтами и относительно эффективным верховенством права может быть отнесена к категории в первую очередь по воле правящей партии и, в конечном итоге, одного человека». Об этом CNBC сообщил старший научный сотрудник Института арабских государств Персидского залива в Вашингтоне. READ Канадский политик мочится во время гипотетической встречи.

Неоднократные аресты журналистов, принудительное закрытие нескольких независимых СМИ и усиленное подавление прошлых протестных движений, а также конституционный референдум 2017 года, значительно расширивший президентские полномочия Эрдогана, указывают на то, что многие называют скатыванием к авторитаризму. Теперь, учитывая недавнее ослабление поддержки Эрдогана, некоторые опасаются, что он может сыграть грязную роль, чтобы обеспечить себе контроль над властью. Его самым большим соперником является лидер оппозиции Кемаль Киличдароглу, лидер левоцентристской Народно-республиканской партии (НРП), который баллотируется в качестве кандидата от единства, представляющего шесть различных партий, которые все хотят отстранить Эрдогана от власти.

«Это, безусловно, будет самое близкое соперничество на выборах, с которым Эрдоган столкнулся с тех пор, как он пришел к власти в 2002 году», — сказал Райан Пол, старший аналитик Rane по Ближнему Востоку и Северной Африке. Правительство также недовольно своей медленной реакцией на серию разрушительных землетрясений в феврале, в результате которых погибло более 50 000 человек как в Турции, так и в Сирии, особенно из-за коррупции, которая позволила строительным компаниям обходить правила безопасности зданий. Аналитики говорят, что подавляющее большинство турок в пострадавших районах являются давними сторонниками партии Эрдогана, Партии справедливости и развития, и, похоже, верят в обещание Эрдогана восстановить эти города в течение года. Ставки высоки для всей страны и, шире, для мировой геополитики — и настроения на местах напряженные. Опросы очень близки: большинство из них в настоящее время показывают, что Кылычдароглу лидирует, но ненамного. Многие задаются вопросом: если Эрдоган проиграет, действительно ли он уйдет?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед прессой после землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, произошедшего в южных провинциях Турции 7 февраля 2023 года в Анкаре, Турция. Мостафа Камаджи | Агентство Анадолу | Гетти Изображений

«Я очень беспокоюсь об этом [Erdogan] Он может публиковать методы обмана, мошенничества и даже насилия. Конечно, это может привести к крайним мерам с другой стороны. Так что это момент большой тревоги». CNBC обратился в офис президента Турции за комментариями. Президентские выборы состоят из двух туров. Если ни один кандидат не наберет более 50% голосов в первом туре, что, как ожидается, будет иметь место, голосование будет проведено во втором туре, который состоится через две недели. READ Джо Байден подписал указ о захвате заложников

Экономика Турции за последние пять лет находилась в нисходящей спирали, поскольку ее валюта, лира, потеряла 77% своей стоимости по отношению к доллару, инфляция резко возросла, а безработица значительно ухудшилась. Официальный уровень инфляции в Турции составляет более 50%, хотя на самом деле экономисты говорят, что он превышает 100%. «Экономика беспокоит простых турок и является движущей силой отсутствия поддержки правительства», — сказал Ран Буль. «Если Эрдоган и ПСР потеряют свою власть, это будет почти полностью по экономическим причинам». Эрдоган в основном отказывался повышать процентные ставки, несмотря на раздувание инфляции, настаивая на всех экономических убеждениях, что повышение процентных ставок усугубляет инфляцию, а не наоборот. Это, наряду с экстравагантными интервенциями центрального банка, поддерживающими лиру, что привело к сокращению валютных резервов, заставило иностранных инвесторов в Турции бежать в горы за последние несколько лет. Экономисты предупреждают, что нынешние монетарные инструменты, которые администрация Эрдогана использует для придания экономике некоторой формы стабильности, неустойчивы, и их придется прекратить после выборов, что, вероятно, приведет к крайней волатильности.

Тогда валюта должна рухнуть [Erdogan] Он выиграет, потому что доверия не будет, и он создал этот искусственный сценарий, который не может длиться долго», — смело предсказывал в феврале Майк Харрис, основатель Cribstone Strategic Macro. Если выборы пройдут гладко, «я думаю, мы увидим всплеск инвестиций в Турцию», — сказал Джордж Дайсон, старший аналитик Control Risks, добавив: «Это было бы особенно верно, если бы победила оппозиция — это продемонстрирует демократические полномочия Турции». и облегчить опасения по поводу верховенства закона». Но Дайсон предупредил, что надвигается ряд проблем: потенциальный раскол в оппозиционной коалиции, если они победят, может «создать негативный импульс для экономики». Хуже того, если проигравший оспорит результаты выборов обвинениями в фальсификации выборов, доверие к экономике резко ухудшится, предсказал он.

Вид на туристический район в Стамбуле, Турция, 27 октября 2022 года. Рита Франка | Норфото | Гетти Изображений

Кылычдароглу и его оппозиционная коалиция предлагают совершенно иной экономический путь в случае победы. «Самое важное для инвесторов то, что оппозиция хочет вернуться к ортодоксальной денежной системе, а не к неортодоксальной политике нынешней администрации», — написали аналитики Goldman Sachs в исследовательской записке в четверг. READ Ой: Удлиненный рейс British Airways в Гонконг Однако в любом случае «не следует ожидать мгновенного чуда, потому что попытки укротить инфляцию более высокими темпами могут вызвать валютные потрясения в ближайшем будущем», — предупредил Хакан Акбас, управляющий директор стратегической консалтинговой фирмы Services. Стамбул и Вашингтон. . Он добавил: «Но новое политическое руководство с надежной и эффективной экономической командой получит больше поддержки и терпения со стороны инвесторов».

Несмотря на то, что Турция является давним членом НАТО, визитной карточкой Эрдогана являются споры со своими западными коллегами, критика их дома и укрепление связей с Россией. Его частая антизападная риторика и настойчивое противодействие стремлению Швеции вступить в НАТО обострили напряженность в отношениях с европейскими и американскими лидерами, от чего Кылычдароглу клянется отказаться. Кылычдароглу сказал: «Турция является членом западного альянса и НАТО, и Путин это прекрасно знает». он сказал Wall Street Journal В интервью на этой неделе. Турция должна выполнять решения НАТО», — сказал он. Аналитики Goldman Sachs написали в своей заметке, что Киличдароглу также хочет «уделить приоритетное внимание тесным экономическим связям, в частности, с Европой, в то время как неприсоединившаяся политическая позиция нынешней администрации, вероятно, сохранится».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) встречается с президентом России Владимиром Путиным (справа) в рамках 22-го саммита лидеров Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, Узбекистан, 16 сентября 2022 года. Агентство Анадолу | Агентство Анадолу | Гетти Изображений