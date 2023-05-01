Эрдоган заявил, что турецкие силы убили лидера «Исламского государства» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лидер «Исламского государства» был убит в ходе операции турецких сил в Сирии.

АНКАРА, ТУРЦИЯ — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об убийстве лидера Исламского государства в ходе операции, проведенной турецкими разведывательными группами на севере Сирии. Турецкие государственные СМИ сообщили, что лидер ИГИЛ взорвал себя, чтобы избежать захвата.

Реджеп Тайип Эрдоган сказал в интервью TRT Turk TV в воскресенье вечером, что лидер ИГИЛ, известный как Абу Хусейн аль-Курайши, скончался в субботу после продолжительного розыска, проводимого турецкой разведывательной службой MIT.

«Мы продолжим нашу борьбу с террористическими организациями», — сказал Эрдоган в интервью, не вдаваясь в подробности. Пока ИГИЛ не подтвердило смерть своего лидера.

Сотрудник военной полиции сирийской оппозиции, поддерживаемой Турцией, сообщил Associated Press, что разведывательная служба столкнулась с боевиками «Исламского государства» на ферме в деревне Миска в провинции Алеппо поздно вечером в пятницу. По его словам, когда боевые действия усилились, аль-Кураиши, который прятался в здании в Аль-Мазраа, взорвал себя. Он говорил на условиях анонимности, поскольку не уполномочен давать комментарии СМИ.

Сирийская обсерватория по правам человека, британский наблюдатель за военными действиями оппозиции, сообщила, что турецкие беспилотники пролетели над районом, а поддерживаемые Турцией сирийские оппозиционные группы, предупрежденные Анкарой, перекрыли дороги, ведущие к месту столкновений.

Турецкое государственное агентство Anadolu заявило, что аль-Кураиши взорвал свой пояс со взрывчаткой после того, как турецкие агенты штурмовали его после четырехчасовой операции. Агентство сообщило со ссылкой на неназванных сотрудников силовых структур, что лидер ИГИЛ находился в доме с подземным убежищем в районе Джиндереса и не отвечал на его призывы сдаться.

В сообщении говорится, что после того, как турецкие агенты штурмовали здание, Аль-Кураиши взорвал себя, зная, что его арестуют. Анатолия добавила, что Аль-Кураиши много передвигался.

Турция провела многочисленные операции против боевиков ИГИЛ и курдских повстанцев в сирийских приграничных районах. Турция контролирует большие участки земли на севере Сирии после нескольких наземных вторжений, направленных на изгнание курдских группировок с границы.

«Исламское государство» совершило серию смертоносных нападений в Турции, в том числе стрельбу в ночном клубе Стамбула 1 января 2017 года, в результате которой погибли 39 человек во время празднования Нового года.

Абу Хусейн аль-Курайши был назначен лидером группировки «Исламское государство» после убийства ее бывшего лидера в октябре. Он пришел к власти в то время, когда «Исламское государство» уже давно потеряло контроль над территориями, которые оно когда-то удерживало в Ираке и Сирии. Однако «Исламское государство» пыталось снова подняться, а спящие ячейки проводили смертоносные атаки в обеих странах.

Основатель «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади был выследен американскими войсками в ходе рейда на северо-западе Сирии в октябре 2019 года. Его преемник Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши был убит в ходе аналогичного рейда в феврале 2022 года.

За ним последовал Абу Аль-Хасан Аль-Хашеми Аль-Кураиши, убитый, по данным американских военных, в середине октября в ходе операции, проведенной боевиками сирийской оппозиции в провинции Дараа на юге Сирии, после чего последний лидер, Абу Хусейн, вступил во владение. Курайши.

Он не верит, что кто-либо из курайшитов связан с ним. Аль-Курайши — это не их настоящее имя, но оно происходит от курайшитов, названия племени, к которому принадлежал исламский пророк Мухаммед. «Исламское государство» утверждает, что его лидеры происходят из этого племени и что «Курайши» является частью псевдонима лидера ИГИЛ.

«Исламское государство» отделилось от «Аль-Каиды» более десяти лет назад и в конечном итоге контролировало большую часть северной и восточной Сирии, а также северный и западный Ирак. В 2014 году экстремисты провозгласили так называемый халифат, привлекая сторонников со всего мира.

В последующие годы они совершили нападения по всему миру, убив и ранив сотни людей, прежде чем на них напали с разных сторон. В марте 2019 года поддерживаемые США сирийские боевики захватили последний клочок территории, удерживаемой ИГИЛ, в восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор, на границе с Ираком.

___ Уорд Сьюэлл из Бейрута.