Эрдоган заявил, что Турция изгонит 10 западных послов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 20 октября 2021 г., REUTERS / Avolabi Sotundi

Кавала сидит в тюрьме с конца 2017 года

Он отрицает обвинения в причастности к попытке государственного переворота и неудавшихся массовых протестах.

Правозащитные организации говорят, что это дело является символом репрессий в Турции

СТАМБУЛ (Рейтер). Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что приказал министерству иностранных дел объявить 10 послов западных стран персонами нон грата за призыв к освобождению филантропа Османа Кавалы.

Кавала находится в тюрьме четыре года по обвинению в финансировании общенациональных протестов в 2013 году и участии в неудавшейся попытке государственного переворота в 2016 году. Он отрицает обвинения.

В совместном заявлении, опубликованном 18 октября, послы Канады, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Финляндии, Новой Зеландии и Соединенных Штатов призвали к справедливому и скорейшему разрешению дела Кавалы и «Дело Кавалы». Срочное освобождение ». Их вызвали в Госдепартамент, который назвал это заявление безответственным.

«Я отдал необходимый приказ нашему министру иностранных дел и сказал, что делать: этих 10 послов следует сразу объявить персонами нон грата. Мы немедленно разберемся с этим», – сказал Эрдоган в речи в северо-западном турецком городе Эскишехир. .

«Они будут знать и понимать Турцию. В тот день, когда они не будут знать и понимать Турцию, они уедут», – сказал он под аплодисменты толпы.

Посольства США, Германии и Франции, Белый дом и Госдепартамент США не сразу ответили на запросы о комментариях.

Кавала был оправдан в прошлом году обвинений, связанных с протестами 2013 года, но решение было отменено в этом году и было объединено с другими обвинениями в другом деле, связанном с попыткой государственного переворота.

Правозащитные группы говорят, что его дело символизирует подавление инакомыслия при Эрдогане.

Кавала сказал в пятницу, что это будет “Не имеет смысла” Для него присутствовать на суде, потому что справедливое слушание было невозможно с учетом недавних комментариев Эрдогана.

Цитируется, что Эрдоган заявил в четверг, что соответствующие послы не будут выпускать «бандитов, убийц и террористов» в своих странах.

«Поскольку при этих обстоятельствах нет возможности справедливого судебного разбирательства, я считаю, что участие в слушаниях и представление моей защиты отныне не будет иметь смысла», – сказал Кавала в письменном заявлении.

Европейский суд по правам человека Призывал к немедленному освобождению Кавалы в конце 2019 года, заявив, что нет никаких разумных подозрений в том, что он совершил преступление, и обнаружив, что его арест был направлен на то, чтобы заставить его замолчать.

В этом году он вынес аналогичное постановление в отношении Селахаттина Демирташа, бывшего главы прокурдской Народной Демократической партии (ДПН), который содержится под стражей почти пять лет.

Совет Европы, который наблюдает за исполнением решений Европейского суда по правам человека, заявил, что он возбудит дело о нарушении прав против Турции, если Кавала не будет освобожден.

Следующее слушание по делу Кавалы и других назначено на 26 ноября.

(Сообщает Даррен Батлер). Редакция Питера Графа и Кевина Леви

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.