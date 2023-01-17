Эрдоган заявил, что Швеция и Финляндия должны отправить в Турцию до 130 «террористов» для участия в НАТО

АНКАРА (Рейтер) — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция и Финляндия должны депортировать или экстрадировать в Турцию до 130 «террористов», прежде чем турецкий парламент одобрит их заявку на вступление в НАТО.

Две скандинавские страны в прошлом году подали заявку на вступление в НАТО после вторжения России в Украину, но их предложения должны быть одобрены всеми 30 государствами-членами НАТО. Турция и Венгрия еще не ратифицировали заявки.

Турция заявила, что Швеция, в частности, должна сначала занять более четкую позицию в отношении тех, кого она считает террористами, в основном курдских боевиков, и группы, которую она обвиняет в попытке государственного переворота в 2016 году.

«Мы сказали: смотрите, так что, если вы не передадите нам своих террористов, мы все равно не сможем провести его (одобрение запроса НАТО) через парламент», — заявил Эрдоган поздно вечером в воскресенье, ссылаясь на совместные СМИ. Совещание, которое он провел с премьер-министром Швеции Ульфом Кристсоном в ноябре прошлого года.

«Чтобы это прошло в парламент, вы должны сначала передать нам 100, около 130 таких террористов», — сказал Эрдоган.

Финские политики интерпретировали просьбу Эрдогана как гневный ответ на инцидент в Стокгольме на прошлой неделе, когда чучело турецкого лидера было повешено во время небольшой акции протеста.

«Я думаю, это была реакция на события последних дней», — заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто на общественном канале YLE.

Хаависто сказал, что ему неизвестно о каких-либо новых официальных требованиях со стороны Турции.

В ответ на инцидент в Стокгольме Турция отменила запланированный визит в Анкару спикера шведского парламента Андреаса Норлина, который вместо этого прибыл в Хельсинки в понедельник.

«Мы подчеркиваем, что в Финляндии и Швеции у нас есть свобода слова. Мы не можем ее контролировать», — заявил журналистам спикер финского парламента Матти Ванханен на совместной пресс-конференции с Norlin.

С другой стороны, премьер-министр Швеции Кристерсон заявил в понедельник, что его страна находится в «хорошем положении» для того, чтобы добиться ратификации Турцией своего файла НАТО.

Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин заявил в субботу, что у турецкого парламента остается мало времени для ратификации заявок до президентских и парламентских выборов, которые ожидаются в мае.

Об этом сообщает ACE Toxabay. Монтаж Джонатана Спайсера и Гарета Джонса

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