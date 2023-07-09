Эрдоган заявил Biden-Politico, что Швеция все еще не готова к НАТО

Анкара не видит достаточного прогресса со стороны Швеции, чтобы поддержать ее заявку на вступление в НАТО, предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган президента США Джо Байдена в телефонном разговоре в воскресенье перед саммитом лидеров НАТО на этой неделе.

«Эрдоган упомянул, что Швеция предприняла некоторые шаги в правильном направлении, внеся изменения в антитеррористическое законодательство», — говорится в заявлении турецкого департамента коммуникаций. заявление после бинарного вызова.

Но в заявлении говорится, что сторонники «террористических организаций» — прокурдских группировок, включая Курдскую рабочую партию и Отряды народной самообороны, которые запрещены в Турции, — продолжают проводить демонстрации в Швеции. «Это делает недействительными предпринятые шаги», — сказала она.

Звонок предваряет двухдневный саммит Лидеры НАТО В Литве это начнется во вторник. Байден поддержал стремление к сделке по Швеции на встрече в Вильнюсе.

Надежды Швеции на вступление в оборонный альянс были заблокированы администрацией Эрдогана, обвинившей Стокгольм в поддержке курдского сепаратизма. В то время как Финляндию сначала обвиняли в том же, Эрдоган позже одобрил просьбу Хельсинки, и в апреле страна стала членом НАТО.

Байден и Эрдоган также обсудили продажу американских истребителей F-16 Турции в ходе телефонного разговора, при этом президент Турции намекнул, что неправильно связывать запрос Анкары на F-16 с членством Швеции в НАТО, говорится в письменных показаниях под присягой.

Согласно заявлению, в телефонном разговоре Эрдоган также заявил о «желании Турции возродить процесс вступления в ЕС». Президент Турции сказал, что хотел бы, чтобы страны-члены ЕС направили «четкий и решительный сигнал» в поддержку своей заявки на вступление в ЕС на саммите НАТО в Литве.

в то время как Турция Он стал кандидатом в полноправные члены ЕС в 1999 году, переговоры фактически зашли в тупик за последнее десятилетие. Государство не брало на себя обязательства ремонт требуется, чтобы соответствовать стандартам, установленным Брюсселем.

Эрдоган и Байден договорились встретиться лицом к лицу в Вильнюсе и подробно обсудить двусторонние турецко-американские отношения и региональные вопросы, говорится в заявлении Турции.