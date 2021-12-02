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Эрдоган назначил министра финансов Турции на фоне экономических потрясений | Новости бизнеса и экономики

2 декабря, 2021
Toma Kulikov

Нуреддин Набати вступает в должность министра финансов после отставки Лотфи Эльвана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил министра финансов страны после нескольких недель экономических потрясений, в результате которых инфляция резко возросла, а лира упала до рекордного уровня.

В этом году валюта потеряла более 40 процентов своей стоимости по отношению к доллару США, что сделало ее худшей из всех валют развивающихся рынков.

Согласно президентскому указу, изданному около полуночи в среду, Эрдоган принял отставку Лютфи Эльвана и назначил своего заместителя Нуреддина Набати новым министром финансов.

57-летняя Набати имеет степень бакалавра государственного управления и степень магистра социальных наук Стамбульского университета. Он также имеет степень доктора политических наук и государственного управления Университета Коджаэли, Турция.

Его предшественник занимал эту должность только с ноября 2020 года, когда он был назначен после отставки зятя Эрдогана Берата Албайрака.

Годовое пребывание в должности Эльвана ознаменовалось множеством кризисов.

Ранее в среду центральный банк Турции провел интервенцию на рынках, чтобы поддержать падающую лиру, которая потеряла почти 30 процентов своей стоимости по отношению к доллару всего за один месяц.

Под давлением Эрдогана независимый центральный банк Турции официально снизил ключевую процентную ставку в ноябре в третий раз менее чем за два месяца. И это произошло, несмотря на то, что инфляция приблизилась к 20 процентам, что в четыре раза превышает целевой показатель правительства.

Эрдоган считает, что высокие процентные ставки вызывают высокую инфляцию, что является полной противоположностью традиционного экономического мышления, и настаивал на том, что он будет поддерживать процентные ставки на низком уровне.

Турецкая валюта достигла еще одного рекордного минимума — более 14 долларов за доллар, прежде чем в среду восстановила некоторые потери после того, как центральный банк начал продавать резервы. По состоянию на полдень среды за один доллар было куплено 13,22 фунта стерлингов.

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Однако восстановление продолжалось недолго после того, как Эрдоган возродился, чтобы защитить свою «новую экономическую модель» от «ненависти интересов».

С 2019 года Эрдоган уволил трех управляющих центральным банком, которые выступали против его желания снизить процентные ставки. Президент, который обвинил в проблемах с лирой иностранцев, саботирующих экономику Турции, и их сторонников в стране, считает, что более низкие ставки будут бороться с инфляцией, ускорить экономический рост, экспортировать энергию и создать рабочие места.

Данные во вторник показали, что экономика Турции выросла на 7,4% в третьем квартале по сравнению с прошлым годом, но некоторые аналитики полагают, что ралли может быть недолгим из-за роста инфляции и краха валюты.

Между тем, общественное недовольство, похоже, нарастает.

На прошлой неделе демонстранты протестовали против экономической политики в Стамбуле, крупнейшем городе и столице страны, Анкаре, в то время как основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) планирует провести митинг для досрочных выборов в субботу в южном городе Мерсин.

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