Эрдоган назначил министра финансов Турции на фоне экономических потрясений | Новости бизнеса и экономики

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил министра финансов страны после нескольких недель экономических потрясений, в результате которых инфляция резко возросла, а лира упала до рекордного уровня.

В этом году валюта потеряла более 40 процентов своей стоимости по отношению к доллару США, что сделало ее худшей из всех валют развивающихся рынков.

Согласно президентскому указу, изданному около полуночи в среду, Эрдоган принял отставку Лютфи Эльвана и назначил своего заместителя Нуреддина Набати новым министром финансов.

57-летняя Набати имеет степень бакалавра государственного управления и степень магистра социальных наук Стамбульского университета. Он также имеет степень доктора политических наук и государственного управления Университета Коджаэли, Турция.

Его предшественник занимал эту должность только с ноября 2020 года, когда он был назначен после отставки зятя Эрдогана Берата Албайрака.

Годовое пребывание в должности Эльвана ознаменовалось множеством кризисов.

Ранее в среду центральный банк Турции провел интервенцию на рынках, чтобы поддержать падающую лиру, которая потеряла почти 30 процентов своей стоимости по отношению к доллару всего за один месяц.

Под давлением Эрдогана независимый центральный банк Турции официально снизил ключевую процентную ставку в ноябре в третий раз менее чем за два месяца. И это произошло, несмотря на то, что инфляция приблизилась к 20 процентам, что в четыре раза превышает целевой показатель правительства.

Эрдоган считает, что высокие процентные ставки вызывают высокую инфляцию, что является полной противоположностью традиционного экономического мышления, и настаивал на том, что он будет поддерживать процентные ставки на низком уровне.

Турецкая валюта достигла еще одного рекордного минимума — более 14 долларов за доллар, прежде чем в среду восстановила некоторые потери после того, как центральный банк начал продавать резервы. По состоянию на полдень среды за один доллар было куплено 13,22 фунта стерлингов.

Однако восстановление продолжалось недолго после того, как Эрдоган возродился, чтобы защитить свою «новую экономическую модель» от «ненависти интересов».

С 2019 года Эрдоган уволил трех управляющих центральным банком, которые выступали против его желания снизить процентные ставки. Президент, который обвинил в проблемах с лирой иностранцев, саботирующих экономику Турции, и их сторонников в стране, считает, что более низкие ставки будут бороться с инфляцией, ускорить экономический рост, экспортировать энергию и создать рабочие места.

Данные во вторник показали, что экономика Турции выросла на 7,4% в третьем квартале по сравнению с прошлым годом, но некоторые аналитики полагают, что ралли может быть недолгим из-за роста инфляции и краха валюты.

Между тем, общественное недовольство, похоже, нарастает.

На прошлой неделе демонстранты протестовали против экономической политики в Стамбуле, крупнейшем городе и столице страны, Анкаре, в то время как основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) планирует провести митинг для досрочных выборов в субботу в южном городе Мерсин.