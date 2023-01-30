Эрдоган намекает, что Финляндия может вступить в НАТО без Швеции — DW — 30.01.2023

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Анкаре принять просьбу Финляндии о вступлении в НАТО до принятия решения по досье Швеции.

НАТО планирует провести военный саммит в июле в литовской столице Вильнюсе. Венгрия и Турция — единственные две страны в альянсе, которые не ратифицировали Швецию и Финляндию, что требует единогласного согласия всех государств-членов.

Что сказал Эрдоган о заявке Финляндии на членство в НАТО?

Эрдоган заявил в предварительно записанном видео, опубликованном в воскресенье, на котором он обращается к молодежи в центрально-западной провинции Билджик страны, — что Турция может решить принять Финляндию в НАТО, а не Швецию.

«При необходимости мы можем сделать другое сообщение о Финляндии», — сказал Эрдоган. «Швеция будет шокирована, когда мы сообщим не то, что Финляндия».

«Если вы абсолютно хотите вступить в НАТО, вы вернете нам этих террористов», — сказал Эрдоган, имея в виду требования Анкары к Швеции передать курдских боевиков.

Ранее на этой неделе Финляндия намекнула, что может присоединиться к военному альянсу НАТО отдельно от Швеции, если не будет прогресса в Стокгольмской заявке.

«Нам еще предстоит оценить ситуацию, если заявка Швеции окажется застопоренной на долгое время», — заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

В свете вторжения России в Украину Швеция и Финляндия совместно подали заявку на вступление в НАТО, положив конец своему давнему военному неприсоединению.

Напряженность между Турцией и Швецией

Турция обвинила Стокгольм в поддержке боевиков и курдских группировок, которых она обвиняет в неудавшейся попытке государственного переворота в 2016 году.

Анкара также разозлила датско-шведского крайне правого активиста Расмуса Палудана, который поджег копию Корана перед посольством Турции в Стокгольме. После протеста крайне правых Эрдоган попросил Швецию не рассчитывать на поддержку Турцией заявки Стокгольма в НАТО.

Норвегия, Дания и Швеция выпустили предупреждения о поездках, призывающие граждан Турции избегать больших собраний из-за демонстраций против сожжения Корана в Палудане. В субботу Турция последовала этому примеру и выпустила предупреждение о поездках в Европу, сославшись на риск «исламофобии, ксенофобии и расистских нападений».

Ранее в этом месяце Турция вызвала посла Швеции из-за видео, на котором изображение Эрдогана висит на веревке во время акции протеста в Стокгольме.

sdi/fb (AP, AFP)