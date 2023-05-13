Эрдоган обвинил оппозицию в сотрудничестве с Байденом

[1/3] Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган держит подарок своим сторонникам в преддверии президентских и парламентских выборов 14 мая в Стамбуле, Турция, 13 мая 2023 года. REUTERS/Dylan Martinez

СТАМБУЛ (Рейтер) — Президент Турции Тайип Эрдоган провел свои последние предвыборные митинги в Стамбуле в субботу, обвинив оппозицию в сотрудничестве с президентом США Джо Байденом, чтобы свергнуть его, когда он выступил с последним призывом перед самым большим испытанием за 20 лет. база.

Опросы общественного мнения показывают, что Эрдоган отстает от основного кандидата от оппозиции Кемаля Киличдароглу за день до одних из самых важных выборов в современной истории Турции. Однако, если ни один из них не наберет более 50% голосов и не добьется полной победы, 28 мая состоится второй тур.

Избиратели также выберут новый парламент, что потенциально может стать тесной гонкой между Народным альянсом, состоящим из консервативной исламистской Партии справедливости и развития Эрдогана, националистической ПНД и других, и Национального альянса Киличдароглу, состоящего из шести оппозиционных партий, включая светскую НРП. (Народно-республиканская партия), основанная основателем Турции Мустафой Кемалем Ататюрком.

Голосование откроется в 8:00 (05:00 по Гринвичу) и закроется в 17:00 (14:00 по Гринвичу). К концу воскресенья может быть хорошее указание на то, будет ли второй тур президентских выборов.

Кампания Эрдогана в прошлом месяце была сосредоточена на достижениях его правительства в оборонной промышленности и инфраструктурных проектах, а также на его утверждении, что оппозиция отступит от такого развития событий.

Одним из его тезисов было то, что оппозиция подчиняется приказам Запада и что в случае избрания она подчинится желаниям западных стран.

На митинге в стамбульском районе Умрание Эрдоган вспомнил комментарии, сделанные президентом США Джо Байденом и опубликованные британской газетой The Guardian. Нью-Йорк Таймс В январе 2020 года, когда он вел кампанию за Белый дом. В то время Байден сказал, что Вашингтон должен поощрять противников Эрдогана победить его на выборах, подчеркнув, что он не должен быть свергнут в результате переворота.

Комментарии, появившиеся позже в том же году в видео, которое сделало Байдена самой популярной темой в Твиттере в Турции, были тогда осуждены Анкарой как «вмешательство».

69-летний Эрдоган сказал: «Байден отдал приказ свергнуть Эрдогана, и я это знаю. Все мои люди это знают. Если это так, то завтрашние бюллетени также дадут ответ Байдену».

Эрдоган также раскритиковал Киличдароглу за его высказывания о России, назвав Москву важным партнером Турции. «Россия была одним из наших самых важных союзников с точки зрения сельскохозяйственной продукции», — сказал он.

Западные союзники Турции встревожены более тесными связями между Анкарой и Москвой при Эрдогане. Турция является членом НАТО, которая твердо поддерживает Киев с тех пор, как Москва вторглась в соседнюю страну в прошлом году, но не вводила санкции против России.

Киличдароглу сообщил агентству Рейтер в пятницу, что у его партии есть конкретные доказательства ответственности России за распространение «глубоко фейкового» контента в Интернете в преддверии воскресных выборов. Доказательств предоставлено не было, и Reuters не смогло их независимо проверить.

Но добавил, что в случае победы на президентских выборах сохранит хорошие отношения Анкары с Москвой.

Беспокоитесь о результатах

Предвкушение и волнение среди турок накаляются в преддверии голосования, и некоторые опасаются эскалации напряженности и даже насилия, когда будут известны результаты.

Хотя была обеспокоенность по поводу реакции Эрдогана в случае его поражения, президент заявил в пятничном телеинтервью, что примет результаты выборов независимо от их исхода.

Кылычдароглу, 74-летний бывший государственный служащий, не проводил митинг в субботу, но посетил мавзолей Ататюрка в Анкаре. Его сопровождали толпы его сторонников, каждый из которых нес по одной гвоздике, чтобы положить ее на могилу.

Усилия президента по переизбранию во многом зависели от обвинений оппозиции в сотрудничестве с курдскими боевиками и тех, кого Анкара обвиняет в попытке государственного переворота 2016 года.

Позже Эрдоган сказал в Касымпаше, оплоте ПСР, где она возникла, что Киличдароглу был «сепаратистом». «Кем бы ни были террористы в Кандиле, к сожалению, это (Кылыдждароглу)», — добавил он, имея в виду местонахождение лидеров запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК).

Кылычдароглу отверг такие обвинения.

Напряженность накалилась в дни, предшествовавшие выборам, когда Киличдароглу носил бронежилет на митингах, которые он организовал в пятницу в ответ на разведданные, полученные его партией о нападении.

(Обложка) Али Кучукчок, монтаж Фрэнсис Керри

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