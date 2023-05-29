Эрдоган побеждает на выборах своего 20-летнего правления

Эрдоган вступает в третье десятилетие у власти

Путин поздравляет своего «дорогого друга»

Голосование показывает, что нация поляризуется после раскольнической кампании

АНКАРА (Рейтер) — Президент Тайип Эрдоган продлил два десятилетия пребывания у власти на воскресных выборах и получил мандат на проведение все более авторитарной политики, которая поляризовала Турцию и укрепила ее статус региональной военной державы.

Его соперник Кемаль Киличдароглу назвал выборы «самыми несправедливыми за последние годы», но не поставил под сомнение их результаты.

Официальные результаты показали, что Кылычдароглу набрал 47,9% голосов против 52,1% за Эрдогана, что указывает на глубоко разделенную нацию.

Выборы считались одними из самых важных для Турции, поскольку оппозиция считает, что у нее есть большие шансы свергнуть Эрдогана и изменить его политику после того, как его популярность пострадала от кризиса стоимости жизни.

Вместо этого победа закрепила его имидж непобедимого, уже перекроив внутреннюю, экономическую, безопасность и внешнюю политику в стране-члене НАТО с населением 85 миллионов человек.

Перспектива еще пяти лет его правления стала серьезным ударом для противников, которые обвиняли его в подрыве демократии по мере того, как он набирал силу. Он отрицает это обвинение.

В своей победной речи в Анкаре Эрдоган пообещал оставить позади все разногласия и объединиться ради национальных ценностей и мечтаний, но затем изменил позицию, раскритиковав оппозицию и обвинив Кылычдароглу в переходе на сторону террористов, не предоставив доказательств.

Он сказал, что освобождение бывшего лидера прокурдской партии Селахаттина Демирташа, которого он назвал «террористом», невозможно при его правлении.

Эрдоган сказал, что инфляция является самой острой проблемой для Турции.

Поражение Кылычдароглу, вероятно, будет оплакивать союзники Турции по НАТО, которые недовольны связями Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным, который поздравил своего «дорогого друга» с победой.

«Я с нетерпением жду продолжения совместной работы в качестве союзников по НАТО по двусторонним вопросам и общим глобальным вызовам», — написал президент США Джо Байден в Twitter.

Отношениям США с Турцией мешали возражения Эрдогана против вступления Швеции в НАТО, а также тесные отношения Анкары с Москвой и разногласия по Сирии.

«Единственный победитель сегодня — это Турция», — говорит Эрдоган.

«Единственный победитель сегодня — Турция», — сказал 69-летний Эрдоган, обращаясь к ликующим сторонникам ранее из автобуса в Стамбуле. «Я благодарю каждого из наших людей, которые еще раз возложили на нас ответственность управлять страной еще пять лет», — сказал он.

Победа Эрдогана продлевает его пребывание на посту лидера дольше всех с тех пор, как Мустафа Кемаль Ататюрк основал современную Турцию на руинах Османской империи сто лет назад — мощная политическая годовщина, отмечаемая в октябре, когда Эрдоган приходит к власти.

Эрдоган, лидер исламистской Партии справедливости и развития (ПСР), заманил избирателей националистической и консервативной риторикой во время вызывающей разногласия кампании, которая отвлекла внимание от глубоких экономических проблем.

В своей победной речи он снова напал на оппозицию, назвав ее гомосексуалистами.

[1/14] Фотография: Умит Бекташ/Reuters

Кылычдароглу, пообещавший поставить страну на более демократический путь и путь сотрудничества, сказал, что голосование показало желание людей сменить авторитарное правительство. Он сказал: «Я положил все средства государства под ноги одного человека».

Грустный и разочарованный

Сторонники Эрдогана, собравшиеся возле его резиденции в Стамбуле, скандировали «Бог велик» или «Бог велик».

«Я ожидаю, что все улучшится», — сказала 28-летняя Несса, женщина в чадре с повязкой на голове с именем Эрдогана.

Другой сторонник Эрдогана сказал, что Турция станет сильнее с его приходом к власти еще на пять лет.

«Есть вопросы и проблемы в каждой стране мира, а также в европейских странах», — сказал донор, назвавшийся 39-летним Мертом. «С сильным руководством мы также преодолеем проблемы Турции». сын.

24-летняя Богра Озтуг, голосовавшая за Кылычдароглу, обвинила оппозицию в том, что она не смогла измениться. «Мне грустно и разочаровано, но я не безнадежен. Я все еще думаю, что есть люди, которые могут видеть факты и факты», — сказал Озтуг.

Выступление Эрдогана дало осечку оппонентам, которые думали, что избиратели накажут его за изначально медленную реакцию страны на разрушительные землетрясения в феврале, в результате которых погибло более 50 000 человек.

Но в первом туре голосования 14 мая, включавшем парламентские выборы, его Партия справедливости и развития (ПСР) победила в 10 из 11 пострадавших от землетрясения провинций, что помогло ему обеспечить парламентское большинство вместе с его союзниками.

Страхи за свободу

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поздравления, заявив, что Франции и Турции предстоит «совместно решать огромные проблемы».

Президенты Ирана и Израиля, а также король Саудовской Аравии были среди лидеров, поздравивших его на Ближнем Востоке, где Эрдоган утвердил турецкое влияние, иногда применяя военную силу. Эрдоган, который в течение многих лет был в разногласиях с несколькими правительствами в регионе, в последние годы занял более примирительную позицию.

Эмре Эрдоган, профессор политологии в университете Билги в Стамбуле, объяснил успех Эрдогана верой его сторонников «в его способность решать проблемы, хотя многие из них он создал сам».

Эрдоган также сохранил поддержку консервативных избирателей, которые долгое время чувствовали себя маргиналами. «Эта эпоха будет отмечена упадком политических и гражданских свобод, поляризацией и культурными баталиями между двумя политическими племенами», — сказал он.

Эрдоган, похоже, одержал победу, несмотря на годы экономических потрясений, в которых критики обвиняли неортодоксальную экономическую политику, от которой оппозиция пообещала отказаться.

Неуверенность в том, что победа Эрдогана будет означать для экономической политики, привела к тому, что на прошлой неделе лира упала до самого низкого уровня.

Агентство Reuters сообщило на прошлой неделе, что в правительстве Эрдогана возникли разногласия по поводу того, придерживаться или отказаться от того, что некоторые называют неустойчивой экономической программой.

Киличдароглу пообещал перезагрузить систему управления, восстановить права человека и восстановить независимость судов и центрального банка после того, как последние десять лет они находились в стороне.

Дополнительные репортажи Эзги Эркойона, Бурко Каракаса, Даррена Батлера и Джонатана Спайсера в Стамбуле, Эдже Токсабая и Невзата Дифраноглу в Анкаре; Авторы Александры Хадсон и Тома Перри; Под редакцией Фрэнсиса Керри, Джайлза Элгуда и Говарда Голлера.

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