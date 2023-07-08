Эрдоган поддерживает заявку Украины на вступление в НАТО и говорит, что Путин посетит Турцию в следующем месяце — ПОЛИТИКО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил рано утром в субботу, что его российский коллега Владимир Путин посетит Турцию в следующем месяце, и подтвердил свой энтузиазм в отношении мирных переговоров, в которых Анкара может сыграть решающую роль.

Об этом заявил во время визита в Стамбул президент Украины Владимир Зеленский, назвав его своим «дорогим другом».

После более чем двухчасовых переговоров во дворце Вахидеддина в Стамбуле Эрдоган также поддержал членство Киева в НАТО и решительно выступил в защиту независимости Украины, заявив, что захват Россией украинской территории нарушает международное право.

Отметив, что Турция приложила «самые большие усилия» из всех стран в предыдущих дипломатических попытках, и подчеркнув роль Анкары в сделке, позволяющей Украине экспортировать зерно из Черного моря, Эрдоган настаивал на том, что Турция имеет «самое искреннее желание» увидеть Киев и Москва возвращается за стол переговоров.

Зеленский также отметил, что «Турция готова взять на себя ведущую роль» в киевском мирном плане. Эрдоган подчеркнул, что турецкие компании готовы сыграть свою роль в восстановлении.

И Эрдоган, и Зеленский надеялись, что сделка по экспорту зерна скоро будет продлена, и турецкий лидер добавил, что имеет смысл начать продлевать ее на более длительные периоды времени, чем каждые два месяца. Эрдоган сказал, что сначала обсудит с Путиным идею продления соглашения до трех месяцев, но затем предложил, чтобы полная программа была рассчитана на два года, чтобы помочь бороться с голодом в бедных странах.

Турецкий президент сделал стратегический баланс в ходе войны. в то время как широко Осуждает незаконность путинского вторжения Снабжая украинские силы беспилотниками из Байрактара, Турция также стала ключевым способом избежать санкций и не может позволить себе оттолкнуть Москву из-за ее сильной энергетической зависимости от России.

Эрдоган быстро продемонстрировал свою поддержку Путину во время неудавшегося восстания Евгения Пригожина в прошлом месяце, точно так же, как Путин поддержал его во время все еще столь загадочной попытки государственного переворота в Турции в 2016 году.