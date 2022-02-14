Эрин Джексон выигрывает золото в конькобежном спорте впервые много раз

ПЕКИН. Эрин Джексон прервала засуху среди американских медалей в конькобежном спорте, заняв первое место в беге на 500 метров среди женщин в воскресенье, став первой афроамериканкой, завоевавшей медаль в этом виде спорта. Это также первая медаль американского конькобежца в Пекине и первая индивидуальная медаль в конькобежном спорте, выигранная американцем после Ванкуверских игр 2010 года.
«Я сразу же заплакал, это был огромный эмоциональный выброс», — сказал 29-летний Джексон после гонки. «Столько шока, столько утешения и столько счастья».
Джексон, чьи товарищи по команде называют ее Спиди О. Джей, является опытной фигуристкой, которая взяла ее Нерешительные первые шаги На льду в 2016 году в Нидерландах, где она три месяца тренировалась в линейном катании. Она прошла квалификацию на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане после четырех месяцев тренировок и заняла там 24-е место в беге на 500 метров.
Всего за последние несколько месяцев Джексон стал самым доминирующим фигуристом в мире на дистанции 500 метров. Большая часть сезона конькобежного спорта 2020-2021 годов была стерта из-за пандемии коронавируса, и через некоторое время она пропустила несколько проведенных гонок, таких как чемпионат мира. перерезать банджи-шнур Это привело к травме глаза, которая потребовала хирургического вмешательства.
Она выздоровела к ноябрю, когда выиграла три гонки Кубка мира на 500 метров, проведенных в Польше и Норвегии, и заняла второе место в другой гонке. «Ну, это странно», — сказала Джексон, вспоминая свои мысли после первой победы. «Посмотрим, куда это пойдет, а потом я выиграл еще один. И тогда я сказал:« Хорошо, может быть, я смогу это сделать »».
Она сделала это, проведя свою гонку 37.04 на Национальном овальном конькобежном спорте перед несколькими сотнями китайских болельщиков и журналистов, а также небольшой, но шумной группой фигуристов и американского персонала, которые бурно аплодировали перед тем, как выйти на лед. Это был третий по скорости бег на 500 м на маловысотном эллиптическом тренажере.
500 м — самый короткий спринт в конькобежном спорте: всего один спринт подряд, затем круг по 400-метровому овалу. Старты Джексона, которые имеют решающее значение в такой короткой гонке, во второй половине сезона Кубка мира были непоследовательными. Но в воскресенье она заняла второе место по скорости старта на поле. Она сказала, что провела последнюю неделю в Пекине, работая над этим.
Восторг Джексона не был немедленным. В составе финального дуэта гонки вместе с Кайей Зиомек из Польши Джексон знала, когда она пересекла финишную черту в самое быстрое время ночи, что взяла бронзу. Но ей пришлось ждать, пока Ольга Ваткулина из России и Анжелика Войич из Польши встанут на лыжи.
Джексон выбрала сбалансированный подход, подождав две минуты, чтобы увидеть, выиграет ли она золото. — Ну, я ничего не могу сделать, — сказала она. «В любом случае, я очень тихий человек. Так что я просто ждал и наблюдал».
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ИГРЫ
Вскоре после победы ее тренер Райан Шимабукуро обнял ее. «Я сказал то же самое, что сказал Джой Чик в 2006 году», — сказал Шимапукуро. «Ты олимпийский чемпион».
Серебро завоевала японка Михо Такаги, а бронза досталась россиянке Ангелине Голиковой.
Участие Джексона в Пекине почти закончилось, даже не начавшись. Во время олимпийских испытаний в Милуоки в январе она поскользнулась в спринте и финишировала третьей, а США только дважды участвовали в беге на 500 метров на Олимпийских играх. Товарищ по команде Бриттани Бо, которая была лучше на 1000 м и 1500 м, но финишировала первой на 500 м в испытаниях, уступила свое место Джексону.
Жертва По была в конечном итоге ненужной: Соединенные Штаты впоследствии получили третье олимпийское участие в этом мероприятии после сложного процесса перераспределения участков. Он занял шестнадцатое место. Много говоря об этом моменте в прошлом месяце, По обратил внимание на Джексона после гонки.
«Я был частью головоломки, но я хочу, чтобы этот момент был посвящен ей», — сказал Бу. «Она сделала это. Она вышла на старт самостоятельно, и она откатала 500 лучших фигуристок в своей жизни».
Джексон — единственный чернокожий спортсмен, который соревнуется с Соединенными Штатами в конькобежном спорте на Олимпийских играх, а другая чернокожая женщина, Мейми Пенни, участвует в своих вторых Олимпийских играх в США в шорт-треке, — и один из немногих участников любого соревнования по конькобежному спорту. , вид спорта, который доминирует. В нем участвуют спортсмены из Европы и Восточной Азии.
«Надеюсь, это повлияет», — сказал Джексон. «Надеюсь, мы увидим, знаете ли, больше представителей меньшинств, особенно в Соединенных Штатах, которые выйдут и попробуют некоторые из этих зимних видов спорта. И я всегда надеюсь подать хороший пример».
В 2006 году победа Чейни Дэвиса в беге на 1000 метров среди мужчин сделала его первым темнокожим спортсменом, выигравшим олимпийскую золотую медаль в личном зачете на Зимних играх.
Джексон, выпускница Университета Флориды со степенью в области машиностроения и материаловедения, сказала, что она также надеется продемонстрировать, что успехи в учебе и спорте не исключают друг друга.
Исторически конькобежный спорт приносил больше всего медалей на зимних Олимпийских играх в США, но в последнее время получить его было трудно. Американцы не завоевали ни одной медали в спорте на Играх в Сочи в 2014 году, катастрофа, вылившаяся в споры о кожаных костюмах спортсменов и высотных сборах перед играми на малых высотах. Единственная медаль в конькобежном спорте, завоеванная США в 2018 году, — бронза в женской командной гонке преследования.
Джексон — первая американка, выигравшая индивидуальную медаль в конькобежном спорте после Игр 2002 года, когда Крис Уитти и Дженнифер Родригес завоевали бронзовые медали на дистанциях 1000 и 1500 метров. Другие американские претенденты на медали, такие как Боуи и Джоуи Мантиа, плохо катались на лыжах в Пекине. Шестое место Мантильи в беге на 1500 метров среди мужчин было лучшим американским выступлением до Джексона.
«Нам это было нужно», — сказал Боу, когда его спросили, что это значит для победы Джексона в конькобежном спорте в США.
Если когда-либо и пугала ее соперниц, так это то, что Джексон все еще привыкает ко льду.
«Я до сих пор немного боюсь, когда дело доходит до сноуборда», — сказала она в декабре. «У меня нет большой уверенности в себе, лезвиях, льду и, конечно же, в людях вокруг меня».
Даже после того, как она забрала золото домой, она сказала в воскресенье, что все еще чувствует себя с ним комфортно. Симабукуро ранее говорил, что Джексон все еще находится в зачаточном состоянии в спорте, но после ее победы он разработал метафору. «Сегодня я закончил первый класс, — сказал он, — или, может быть, я бросил начальную школу и поступил в колледж».
Любые неудобства скрываются за его взрывной скоростью.
«У нее очень хорошая техника. У нее действительно сильные бедра, и она держит их ровно и ровно, когда катается», — сказала Кимми Гетц, американка, занявшая 18-е место в гонке.
Гетц добавил: «Он вкладывает в лед много энергии и очень быстр».
Джексон входит в группу американских фигуристов, включая Боуи и Мантиа, которые родом из зоны снэп-конькобежного спорта в Окале, штат Флорида, и Рене Хильдебранд тренировала их всех в фигурном катании, прежде чем они вышли на лед. Это старая трасса для американских фигуристов, таких как олимпийские медалисты Чад Хедрик и Дерек Барра, потому что ходьба на роликах не является олимпийским видом спорта.
От победы в своей первой гонке на Кубке мира до промаха на испытаниях, а затем завоевания олимпийского золота, это были тяжелые три месяца для Джексон.
«Да, это была дикая поездка, — сказала она, — но я думаю, что это делает ее еще слаще».
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