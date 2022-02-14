Эрин Джексон выигрывает золото в конькобежном спорте впервые много раз

ПЕКИН. Эрин Джексон прервала засуху среди американских медалей в конькобежном спорте, заняв первое место в беге на 500 метров среди женщин в воскресенье, став первой афроамериканкой, завоевавшей медаль в этом виде спорта. Это также первая медаль американского конькобежца в Пекине и первая индивидуальная медаль в конькобежном спорте, выигранная американцем после Ванкуверских игр 2010 года.

«Я сразу же заплакал, это был огромный эмоциональный выброс», — сказал 29-летний Джексон после гонки. «Столько шока, столько утешения и столько счастья».

Джексон, чьи товарищи по команде называют ее Спиди О. Джей, является опытной фигуристкой, которая взяла ее Нерешительные первые шаги На льду в 2016 году в Нидерландах, где она три месяца тренировалась в линейном катании. Она прошла квалификацию на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане после четырех месяцев тренировок и заняла там 24-е место в беге на 500 метров.

Всего за последние несколько месяцев Джексон стал самым доминирующим фигуристом в мире на дистанции 500 метров. Большая часть сезона конькобежного спорта 2020-2021 годов была стерта из-за пандемии коронавируса, и через некоторое время она пропустила несколько проведенных гонок, таких как чемпионат мира. перерезать банджи-шнур Это привело к травме глаза, которая потребовала хирургического вмешательства.