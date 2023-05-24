Фестиваль «Русская тройка» возвращается в выходные, посвященные Дню памяти, после двухлетнего перерыва из-за пандемии и войны России против Украины.

более:26 мая Православная церковь Рождества Христова в Ири отмечает возвращение фестиваля «Тройка».

С 2009 по 2021 год церковь собирала почти 35000 долларов на каждом фестивале, сообщил Erie Times-News в 2022 году официальный представитель церкви. В 2021 году церковь собрала 4000 долларов на фаст-фуде. В 2022 году церковь решила вообще отменить фестиваль из-за зверств в Украине.

2022:Отменен ежегодный фестиваль «Русская тройка» Ирие; Он сослался на опасения по поводу войны на Украине

В этом году они вернулись в полном разгаре с едой, напитками, экскурсиями, танцами и духовностью в Общественном центре Церкви Рождества Христова, 109 German St.

Основные моменты Тройка

Фестиваль проходит в пятницу с 16:00 до 21:00 и в субботу-воскресенье с 12:00 до 18:00. Для получения информации звоните по телефону 814-459-8515 или посетите www.churchofthenativity.nЧАСт/тройка.

Экскурсии по церкви: Настоятель отец Симон будет проводить экскурсии по храму с 18:00 до 18:30 по пятницам; и с 14:00 до 14:30 по субботам и воскресеньям. Самостоятельные экскурсии могут проводиться по воскресеньям с 12:30 до 13:00 и с 14:30 до 15:00.

Бреня: Русский народный танец проводится с 13 до 14 и с 14:30 до 16:00 в субботу и с 13 до 14, с 15 до 16 и с 17 до 18 в воскресенье.

еда: Он включает жаркое, гарниры, напитки для взрослых, десерты и выпечку. Ищите объявления в http://www.churchofthenativity.net/troika/menu.

Мероприятие приносит пользу церкви, продовольственной кладовой, общественному центру и приюту для бездомных, а также помогает украсить исторический район Ист-Бэйфронт.

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