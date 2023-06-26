Эрмитаж в Амстердаме был переименован после разрыва связей с Россией после украинского вторжения.

Музей в Амстердаме, который разорвал связи с коллекцией Эрмитажа в Санкт-Петербурге, был переименован после вторжения Москвы в Украину в прошлом году.

ГААГА, Нидерланды — Амстердамский музей, который разорвал связи с коллекцией Эрмитажа в Санкт-Петербурге после вторжения Москвы в Украину в прошлом году, был переименован и в понедельник объявил о партнерстве со знаковыми галереями в Лондоне, Париже и Вашингтоне, округ Колумбия.

С сентября Эрмитаж в Амстердаме будет называться Музеем Харта. Он сотрудничал с Британским музеем, Центром Помпиду и Смитсоновским американским музеем искусств, чтобы принести искусство в историческое здание на берегу реки Амстел в столице Нидерландов.

«Для нас это новый и захватывающий шаг, современная и ориентированная на будущее модель», — заявила директор музея Аннабель Бирни.

Она сказала, что программа музея будет «полифонической, отражающей время, в котором мы живем», и будет варьироваться от крупных художественных выставок до небольших презентаций.

Первая крупная выставка, которую планируется открыть в середине 2024 года, станет партнерством с Центром Помпиду в Париже и будет посвящена Василию Кандинскому, художнику русского происхождения, который стал гражданином Франции и умер во Франции в 1944 году.

Первоначально музей открылся в 2009 году и в значительной степени опирался на обширную коллекцию произведений искусства из Эрмитажа в Санкт-Петербурге для выставок. Но в прошлом году она разорвала отношения, заявив: «С вторжением российской армии в Украину граница была пересечена. Война разрушает все».