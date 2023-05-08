Эванстон, Иллинойс. Социологи Северо-Западного университета прокомментировали эскалацию атак российских беспилотников на Украину в преддверии Дня «Д» — празднования 9 мая победы Советского Союза над нацистской Германией. Российские атаки последовали за предполагаемой попыткой удара украинских беспилотников возле резиденции Путина в Москве на прошлой неделе.

Кто несет ответственность за атаку беспилотника возле резиденции Путина?

Цитата профессора Уильяма Рено

«Мое мнение, что наиболее вероятно, что это была постановочная атака (салют над Кремлем) как предлог для принятия Россией решения об эскалации конфликта. Вполне вероятно, что это примет форму атак на политическое руководство Украины. Путин пригрозил такими действиями.Эти события разворачиваются на фоне, безусловно, ударов украинской авиации по энергетической инфраструктуре внутри России и в подконтрольных России частях Украины.

Что меня беспокоит, так это изменение схемы российских ракетных ударов по украинским целям. Это может принять форму преследования украинского руководства. Или это может означать нападение на партию западного оружия после того, как оно пересекло границу Украины. Любой из них будет означать серьезную эскалацию конфликта, а последний, вероятно, будет более серьезным, потому что это будет на шаг ближе к прямому контакту с силами НАТО».

Уильям Рено, профессор политических наук и заведующий кафедрой. Он является экспертом в области политики насильственных конфликтов и последствий иностранной военной помощи. С ним можно связаться по адресу [email protected] или позвонив Стефани Кулке по телефону 847-491-4819.

Каким должен быть ответ США?

Цитата профессора Йоханнана Петровски-Штерна

«Независимо от того, кто несет ответственность за удар беспилотника по офису Путина в Москве, будь то Российское движение сопротивления или Федеральная служба безопасности (ФСБ), взрыв Кремля поможет несостоятельному путинскому режиму укрепить контроль в стране, но не помешает Как говорится, «кто посеет ветер, тот пожнет бурю», и удары по российским военным объектам, нефтяным резервуарам, военно-промышленным предприятиям и военным аэродромам будут усиливаться.

«Российские власти расстроены грядущим украинским наступлением и поэтому сосредоточены на продолжении террора против мирного населения Украины. Это путь к поражению на фронте, но даже если Россия фактически проигрывает битву, это не значит, что Украина побеждает. Главная тройная задача, которую должны выполнять Соединенные Штаты, должна состоять в следующем: утроить и учетверить поставки вооружений, обсудить послевоенное перемирие с Китаем и радикально подорвать и конфисковать активы русских и их секретные вассалов по всему миру.

Йоханнан Петровски-Штерн Профессор королевской семьи иудаики на историческом факультете Северо-Западного университета. С ним можно связаться по адресу [email protected] или позвонив Стефани Кулке по телефону 847-491-4819.