Эскалация — часть заговора России, который затрагивает украинскую экономику

Продолжение эскалации без военного вторжения также является частью российского сценария, который оказывает сильное влияние на украинскую экономику и стабильность банковского сектора.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, выступая на полях международного симпозиума, посвященного трагедии Бабьего Яра, передает корреспондент Укринформа.

«Это сильно отражается на украинской экономике и требует огромного финансового участия для обеспечения стабильности банковского сектора. По сути, еженедельные инвестиции в стабильность банковской системы равняются всей военной помощи, которую Соединенные Штаты предоставили Украине. Каждая неделя важна, продолжающаяся эскалация приносит больше пользы России».

Стефанишина отметила, что продолжающаяся эскалация — это новая реальность, которую Россия пытается внести в повестку дня. Между тем вице-премьер подтвердил, что правительство прорабатывает ряд наиболее вероятных сценариев и останется готовым к военным сценариям.

Как сообщал Укринформ, ранее Стефанишина заявила, что обсуждение гарантий безопасности должно состояться после вывода российских войск из Украины.

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