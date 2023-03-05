Эстония Калас на первом месте на парламентских выборах

ТАЛИНН (Рейтер) — Партия реформ премьер-министра Эстонии Кая Каллас, по-видимому, заняла первое место на воскресных парламентских выборах, и этот результат гарантирует, что Таллинн останется одним из самых прокиевских правительств в Европе.

Предварительные результаты показали, что ультраправая партия EKRE находится на втором месте с 15,7% против 32% либеральной фракции в «Класс», что отражает растущую обеспокоенность избирателей ростом цен на энергоносители и увеличением стоимости жизни.

Если результат подтвердится и Каллас в возрасте 45 лет удастся сформировать эффективную коалицию, это укрепит проевропейский тренд в прибалтийской стране.

Эстония, западный сосед России с населением 1,3 миллиона человек, продолжит курс на использование более экологически чистой энергии и продолжит принимать беженцев из Украины.

Ожидается, что окончательный подсчет состоится около полуночи по местному времени (22:00 по Гринвичу).

Ислах победил на выборах 2019 года, но был отстранен от власти после того, как три более мелкие партии сформировали правительство. Он рухнул в 2021 году, что позволило Классу сформировать альянс и взять на себя управление.

Дополнительный отчет Андреаса Ситаса и Яниса Лайзанса, сценарий Юстины Павлак, редактирование Александры Хадсон, Эмилии Ситхоле Матарис и Терри Солсвик.

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