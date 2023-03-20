Эстонский флаг теперь развевается над резиденцией бывшего посла России в Таллинне | Новости

В то время как в официальных посольских резиденциях, как и в самих зданиях посольств, официальный герб этой страны должен был быть вывешен на видном месте у главного входа, российский герб также был удален с ворот благоустроенной усадьбы на Косе, 27 (см. фотогалерея), в районе Пирита в Таллинне.

Министр иностранных дел Урмас Ринсало (ESMA) объяснил ERR, что стало резиденцией посла после отъезда последнего посла России в Эстонию в начале февраля.

«Насколько известно Министерству иностранных дел, с 1 марта посольство России расторгло договор аренды этого помещения, в связи с чем это имущество возвращено арендодателю», — сказал Ринсалло.

Он продолжил: «Это означает, что он больше не подпадает под категорию посольской резиденции. Поскольку посла нет, российское посольство не сочло нужным держать это имущество в своих руках».

О количестве российских дипломатов, оставшихся в стране, Ренслоу сказал: «Исходя из принципа паритета, у нас есть восемь дипломатов и 15 недипломатов, которые были направлены из России в посольство России здесь. Посольство сообщило министерству. Министерства иностранных дел, что у него также есть четыре местных контрактных работника в платежной ведомости».

Министр иностранных дел также сослался на Венскую конвенцию о дипломатических отношениях 1961 года, на основании которой Эстония с 1 февраля этого года перешла на паритетный принцип размера представительства на неопределенный срок.

Ринсало добавил, что с учетом продолжающейся агрессивной войны России против Украины, которая идет уже второй год, нет никаких шансов, что это решение будет отменено в ближайшее время.

В прошлом месяце Россия сократила штат своего посольства до уровня, необходимого Эстонии для достижения паритета, после объявления об этом в январе. Это означает эффективное сокращение числа сотрудников вдвое.

С тех пор, как в конце января Кремль выслал посла Эстонии в России Маргоса Ледри, у Эстонии не было другого выхода, кроме как ответить тем же.Бывший российский посол Владимир Либаев покинул Эстонию 7 февраля.

Само посольство, расположенное между улицами Пикк и Лай в Старом городе Таллинна, все еще функционирует, как и бывший кордон пограничников в Пирита, где находится российский технический персонал, а посольство также арендует помещения на улице Йыэ для административных нужд, поскольку а также несколько квартир в качестве резиденций для сотрудников посольства.

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