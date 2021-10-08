Эта колумбийская женщина умрет от эвтаназии. Это не неизлечимая болезнь.

Марта Сепульведа Кампо, 51-летняя колумбийка, улыбается телекамеру, шутя с сыном, и выпивает бокал пива, чтобы отпраздновать это событие: в это воскресенье, 10 октября, она умрет от эвтаназии.

«С духовного уровня я полностью спокоен», – сказала Сепульведа, назвав себя «католической женщиной, очень верной». Интервью колумбийскому телеканалу Noticias Caracol.

Сепульведа станет первым пациентом с немышечным заболеванием, получившим эвтаназию в Колумбии, стране, которая считается пионером в области права на достойную смерть как в Латинской Америке, так и во всем мире.

«Бог не хочет, чтобы я страдала, и я думаю, что никто и никто не хочет видеть, как страдают их дети», – сказал Сепульведа, страдающий дегенеративным заболеванием с 2019 года.

Со временем симптомы ухудшились до такой степени, что она больше не могла ходить без посторонней помощи. Ее диагноз – боковой амиотрофический склероз, или БАС, заболевание нервной системы, которое влияет на движения тела.

Марта Сепульведа Кампо сказала, что она стала «тише» с тех пор, как ей сделали эвтаназию. Каракол через Telemundo News

«В моем состоянии, – сказала она, – лучшее, что может со мной случиться, – это облегчение».

Колумбия была первой страной в Латинской Америке, декриминализовавшей эвтаназию в 1997 году, и является одной из немногих стран в мире, где эта процедура является законной. Но до этого года это разрешалось только в случаях неизлечимой болезни.

22 июля Конституционный суд Колумбии расширил это право, санкционировав процедуру «при условии, что пациент страдает тяжелыми физическими или психическими страданиями в результате телесных повреждений или серьезного и неизлечимого заболевания», говорится в заявлении. EFE. Агентство.

Четыре дня спустя Сепульведа запросил разрешение, которое было предоставлено 6 августа.

“Я стала спокойнее, так как процедура была одобрена. Я больше смеюсь, я сплю более спокойно”, – сказала женщина, которую поддерживает большая часть своей семьи.

Ее 11 братьев и сестер соглашаются на процедуру, и ее сын был рядом с ней в последние дни ее жизни. «Мне нужна моя мать, я хочу, чтобы она была со мной почти в любой ситуации, но я знаю, что она больше не живет своими словами, она жива», – сказал Федерико Редондо Сепульведа Noticias Caracol.

Однако не все члены семьи согласны с этим, в основном по религиозным причинам. «С моей матерью было труднее, но я думаю, что в глубине души она тоже это понимает», – сказал Сепульведа.

Ее решение встречает резкую критику в стране с подавляющим большинством верующих римско-католической церкви, где церковь до сих пор описывает эвтаназию как «серьезное преступление».

Это именно то, что епископальная конференция Колумбии указала в заявлении, опубликованном после решения суда в июле. Монсеньор Франсиско Антонио Себальос Эскобар сказал, что это было «убийство, которое серьезно противоречит человеческому достоинству и божественному уважению к его Создателю», и призвал к заботе о больных, а не к облегчению процедуры. Сообщают местные новостные агентства.

Сепульведа знает об этом и обсудила это со своими покровителями. “Я знаю, что хозяин жизни – Бог, да. Ничто не движется без Его воли”, – сказала она.

Но она также сказала, что верит, что Бог «позволяет».

Камила Харамилло Салазар, адвокат семьи, сказала, что решение Сепульведы получило большую поддержку со стороны колумбийцев, несмотря на критику со стороны католической церкви.

факт, Более 72 процентов опрошенных в последнем опросе Invamer в Колумбии Opina Они сказали, что согласны с эвтаназией, поскольку в крупнейших городах страны этот показатель выше.

«Возможно, Колумбия может стать ведущей страной с точки зрения прогресса в достойной смерти», – сказал адвокат Noticias Caracol.

Эвтаназия была декриминализована в 1997 году в случае неизлечимой болезни, когда пациент испытывал сильную боль, ее просили добровольно и проводил врач. Но правительство не выпустило постановление, разрешающее это, до 20 апреля 2015 года.

По данным Минздрава, с тех пор в стране было проведено всего 157 процедур. На каждые пять запросов на эвтаназию приходится два санкционированных запроса, Говорит DescLAB, ESCR Lab..

Он был первым в стране пациентом с эвтаназией. Овидио Гонсалес Корреа, 79-летний мужчина, лицо которого было изуродовано опухолью. Что стало символом борьбы за правые.

Теперь настала очередь Сепульведы войти в историю как первый человек без неизлечимой болезни, достойно умерший.

«Поскольку по воскресеньям мы всегда ходим в церковь, на мессу, я выбрала этот день», – сказала она.

Когда Сепульведу спросили о тех, кто считал, что ей следовало сражаться, чтобы жить, вместо того, чтобы просить помощи в смерти, она сказала, что тоже прошла через битву.

«Я была бы трусихой, – сказала она, – но я не хочу больше страдать». «Борьба? Я борюсь за комфорт».

Более ранняя версия этой истории была первоначально опубликована в Noticias Telemundo..

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