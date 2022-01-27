Эта новая звуковая панель Sony предлагает объемный звук 5.1 из простой системы 2.1.

Sony начала анонсировать свою линейку аудиопродуктов 2022 года, начиная с новой звуковой панели HT-S400, которая станет доступна примерно в апреле этого года по цене 299 долларов США / 499 австралийских долларов (около 220 фунтов стерлингов).

Он будет продаваться как звуковая панель 2.1, т. е. звуковая панель с двумя каналами и сабвуфером, но Sony заявляет, что она будет больше похожа на систему объемного звучания благодаря использованию технологии S-Force PRO Front Surround.

Еще одна проблема, которую Sony намеревалась решить с помощью HT-S400, заключалась в явном отсутствии вокала в других двухканальных системах.

Sony заявляет, что решила эту проблему с помощью X-Balanced Speaker Unit и отдельной кромки Notch, которая «улучшает симметрию вертикальной амплитуды» за счет «стратегически расположенных разрезов на кромке, которые помогают контролировать напряжение внутри и снаружи края диафрагмы». «.

Нам придется проверить это утверждение, когда мы получим его в свои руки, но пока что HT-S400 звучит так, как будто он обеспечивает гораздо лучший звук, чем можно было бы предположить по его цене в 300 долларов США / 499 австралийских долларов.

Анализ: зачем покупать систему 2.1, если вместо нее можно купить систему 5.1?

В то время как HT-S400 продается по отличной цене для хорошей звуковой панели, Sony сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны таких компаний, как Vizio и Samsung, которые предлагают более дешевые системы.

Vizio, в частности, предлагает Звуковая панель 5.1 серии V (V51X-J6) со сателлитными динамиками, которые продаются в США за 219 долларов, что на 80 долларов меньше, чем Sony планирует взимать за HT-S400.

Так зачем покупать 2.1-канальную систему, если можно купить 5.1-канальную систему еще дешевле? Что ж, у вас может не хватить места для сателлитных колонок или не понравиться им внешний вид. В случае системы Vizio 5.1 вам придется прокладывать кабели от сабвуфера к задним динамикам, и для некоторых это может быть проблематично.

Другая причина заключается в том, что основная полоса в системах 5.1, отвечающая за управление центральным, левым и правым каналами, имеет меньшую мощность по сравнению с более дорогой звуковой панелью 2.1. Разница в мощности может привести к плохому слышимости диалогов на менее дорогой системе или неудовлетворительному стереозвуку.

В конечном счете, приятно иметь варианты в пространстве звуковой панели, и по этой причине мы приветствуем новую звуковую панель Sony с распростертыми объятиями.