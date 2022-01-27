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Эта новая звуковая панель Sony предлагает объемный звук 5.1 из простой системы 2.1.

27 января, 2022
Artem Sokolov

Sony начала анонсировать свою линейку аудиопродуктов 2022 года, начиная с новой звуковой панели HT-S400, которая станет доступна примерно в апреле этого года по цене 299 долларов США / 499 австралийских долларов (около 220 фунтов стерлингов).

Он будет продаваться как звуковая панель 2.1, т. е. звуковая панель с двумя каналами и сабвуфером, но Sony заявляет, что она будет больше похожа на систему объемного звучания благодаря использованию технологии S-Force PRO Front Surround.

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